El PP propone que las escuelas hasta 3 años sean gratis por ley, con 25 millones de coste

El PP asturiano pretende que la enseñanza del ciclo para menores de 3 años sea gratis y universal por ley, una iniciativa que tendría un coste de unos 25 millones de euros, una cifra "asumible", a juicio de la presidenta regional del partido, Mercedes Fernández. El Grupo Parlamentario Popular ha registrado esa propuesta legislativa para su debate en el próximo período de sesiones de la Junta General.

"La enseñanza para los menores de 3 años debe ser gratis, como las demás fases de la educación. No tiene ningún sentido que por un niño en una guardería de la red pública se paguen 300 euros, más que por un chico que se matricula en Ingeniería", defendió ayer la presidenta del PP asturiano, Mercedes Fernández, que presentó la propuesta junto al diputado David González Medina. "Nos parece un disparate y una falta de equidad social cuando lo que procede es poner alfombra roja a los niños que no tenemos", afirmó la portavoz popular en la Junta. A juicio de Mercedes Fernández "es hipócrita" hacer grandes discursos sobre el declive demográfico de Asturias y luego no arbitrar medidas que contribuyan a garantizar el reemplazo generacional, que está en duda en Asturias.

"Esperamos que el resto de partidos acepten nuestro planteamiento", avanzó Mercedes Fernández, quien tras consultar con David Medina, cifró en "unos veintipico millones de euros" el coste económico de esa medida. "Es una cifra asumible si tenemos en cuenta que hablamos de un Presupuesto regional de más de 4.200 millones de euros". Medina indicó que el desarrollo de esta ley podría afrontarse en tres cursos, del 2018-2019 al 2020-21 con la implantación progresiva de la gratuidad primero en las 68 escuelas públicas existentes en la actualidad, luego extendiéndola a centros homologados mediante conciertos y finalmente en áreas próximas a polígonos y centros de trabajo.