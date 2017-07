Castillejo pide anular pruebas del "caso Villa" en la Audiencia y se declara inocente

Pedro Castillejo, exsecretario de la fundación del SOMA, Infide, sostendrá ante el tribunal que le juzgue en la Audiencia Provincial en el primer semestre del año que es inocente, y que la instrucción debe ser declarada nula por indefensión ante las pruebas presentadas por la acusación del sindicato minero.

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo, Simonete Quelle Coto, ya ha dado traslado de la causa a la Audiencia Provincial, que fijará la fecha del juicio oral previsiblemente en el primer semestre de 2018.

"Acabo de llevar una alegría", aseguró ayer Castillejo al saber que la causa está ya en manos de la Audiencia. En repetidas ocasiones ha incidido en su inocencia y mostrado su deseo de que "esto acabe cuanto antes y pueda demostrar que no me he quedado con nada, que todos los gastos están justificados y que fueron en el desempeño de mi labor como responsable de Infide".

El exlíder minero José Ángel Fernández Villa, y Pedro Castillejo, están acusados de sendos delitos de apropiación indebida de fondos del SOMA. La jueza concluyó su instrucción con la conclusión de que Villa se llevó del sindicato que dirigió con mano férrea durante décadas 434.158,73 euros en un periodo de 23 años. La Fiscalía, en su escrito de acusación, pidió cinco años de prisión y la acusación particular, ejercida por el SOMA, elevó la petición a seis años de cárcel.

En el caso de Pedro Castillejo, la jueza concluyó que se habría apoderado de 119.434,74 euros entre 1992 y diciembre de 2014. La Fiscalía solicita para él tres años y medio de cárcel, que el SOMA eleva hasta los cinco.

El letrado de la defensa de Castillejo, Alfredo García, incide en su escrito provisional en que existió una clara indefensión de su representado al negársele la elaboración de un contrainforme pericial al del SOMA para demostrar que "nadie justificaba" los gastos. Ayer insistió en que por eso fue su propio representado quien solicitó las tarjetas de crédito para abonar los gastos que le suponía el desarrollo de su labor y quedara constancia de ellos. La acusación asegura que Castillejo no ha justificado "ni un solo euro", pese a que la defensa ha presentado abundante documentación para "demostrar lo justificado de todas las actuaciones".

"Trama Hulla"

Por otro lado, el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, aseguró ayer que "se pondrán disposición todos los medios que sean necesarios" para la investigación del "caso Hulla", en respuesta a la petición de la jueza de Instrucción 3 de Oviedo, Begoña Fernández, que reclamó más medios materiales y humanos. El portavoz del Gobierno regional afirmó que se atenderán las peticiones "con la máxima urgencia" para facilitar la labor de instrucción, "como se ha hecho siempre en este tipo de procedimientos".