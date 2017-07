Podemos no da por muerta la confluencia con IU

Podemos abre la puerta a la confluencia con IU bajo la fórmula Unidos Podemos. En una carta remitida por el secretario general de Podemos Asturias, Daniel Ripa, al coordinador de IU de Asturias, Ramón Argüelles, se detalla que la formación morada no da "por muerta" esa vía ante "la práctica desaparición" de Javier Fernández durante el último curso político, "priorizando su trabajo en la polémica gestora socialista en Madrid a sus tareas como presidente". En este sentido, Ripa saluda con agrado el cambio de postura en IU, y, constata, "estamos de acuerdo en lo fundamental: el Gobierno de Javier Fernández está anclado a su propio pasado, pero, en nuestra opinión, sin capacidad política para revertir su aislamiento y, peor aún, sin ninguna propuesta concreta e ilusionante, dirigida a la mayoría social, que realizar".

Si bien el referéndum convocado el pasado viernes evidenció un recelo masivo en las bases de IU de Asturias al proceso de confluencia con Podemos para las elecciones autonómicas y municipales de 2019, la postura desde las filas de Podemos es que existe todavía "un amplio espectro de diálogo". Continúa Ripa en su carta incidiendo en la necesidad de abrir el debate entre las dos organizaciones: "Una buena parte de los puntos que incluyes refieren a acuerdos suscritos hace dos años por IX como contrapartida al apoyo en la investidura de Javier Fernández. Ciertamente, el PSOE ha incumplido la práctica totalidad de sus compromisos de investidura, aunque esto no es nuevo; no es la primera vez que Izquierda Xunida, precisamente, se ve obligada a replantearse su postura debido a la falta de voluntad del PSOE".

Comprendo, prosigue el secretario general de Podemos, que nuestro diálogo no puede girar en torno a propuestas incumplidas del PSOE, algunas de las cuales no encajan con nuestro programa o no compartimos su orientación política. Y añade Ripa: "Siempre ha habido disposición para un diálogo franco, profundo y constructivo entre Podemos e Izquierda Unida. Lo dijimos durante la última campaña electoral de las elecciones generales, y lo repetimos ahora: sea cual sea la relación que adopten nuestras respectivas organizaciones federales, nuestras prioridades deben decidirse en y para Asturies, con respeto a los tiempos y formas que cada formación necesite.

No obstante, el 94 por ciento de los afiliados participantes en el referéndum de IU votaron a favor de "asegurar la identidad y la presencia de Izquierda Unida" en los próximos comicios. El sí recibió 843 votos mientras que 32 votaron en contra, 19 en blanco y dos votos fueron nulos. El porcentaje de participación en este proceso se situó en el 45,16 del censo, ya que los militantes con derecho al voto en este referéndum eran 2.123, según confirmaron desde la coalición. Se trata de una participación similar a la registrada en otros procesos de consulta realizados en la coalición y superior al de otras fuerzas en iniciativas similares.

Javier Suárez Llana, secretario de Elaboración, Programa y Participación de IU, destacó "la capacidad de la coalición para impulsar mecanismos y procesos de participación directa, que se mantendrán y en los que se profundizará". La lectura de la dirección regional, que encabeza Ramón Argüelles, sobre este referéndum es que Izquierda Unida "debe reforzar la identidad que nos da nuestro programa político, nuestro proyecto y también nuestras luchas, tanto en la calle como en las instituciones", valoró Suárez. Por otra parte, los promotores del referéndum y del sí a garantizar la identidad de la coalición, hicieron ayer una valoración positiva de este proceso y reclamaron "una nueva dirección compartida" en la organización.

En las pasadas elecciones autonómicas IU logró cinco escaños en el parlamento autonómico y Podemos nueve. Entre ambas fuerzas suman 14 diputados, tantos como el PSOE o como el PP y Foro juntos.