El Gobierno no da plazos para que Podemos e IU respondan a su oferta

"No me atrevo a establecer ningún plazo", afirmó ayer el portavoz del Gobierno regional, Guillermo Martínez, sobre la respuesta que ofrezcan Podemos e IU a la oferta de diálogo realizada por el presidente del Principado, Javier Fernández, a las otras dos fuerzas de la izquierda con presencia en el parlamento regional.

"No queremos interferir e en los escenarios de otros partidos porque se trata de una oferta seria y constructiva", manifestó Martínez acerca de la propuesta de acercamiento realizada por IU a Podemos para conformar un bloque de 14 diputados con mayor capacidad para influir en las políticas del Gobierno socialista.

"No se puede negar la composición del Parlamento de forma continua", mantuvo el portavoz del Ejecutivo quien añadió que "sería absurdo pedir el diálogo en España y no hacerlo en Asturias , donde además hay una amplia mayoría de izquierdas". Martínez añadió que esa oferta de diálogo "también incluye a Gijón para que no siga gobernando el casquismo".