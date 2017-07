"Es imposible que alguien venga a mi restaurante y no pueda disfrutar de un buen pescado"

Fundado en 1972, el Restaurante Panduku va camino de celebrar su primer medio siglo de vida con un gran éxito entre los amantes del buen comer, tanto sierenses como de otros puntos de la región, del país y del mundo en general. Ya se sabe que la buena gastronomía habla un idioma internacional. Sus responsables, los hermanos gallegos Víctor y Gloria Paradelo, se han hecho un nombre en la hostelería regional gracias a su pasión por su trabajo. Una dedicación y una devoción que, tras 45 años, esperan sea recompensada con una buena jubilación y descanso. No quieren cerrar, por eso esperan que alguien de su familia o una persona con un proyecto atractivo, decida ponerse al frente de un establecimiento que siempre ha destacado por la calidad de las materias primas, sobre todo los pescados, así como por unos menús en los que la fantasía y la tradición se funden con gran éxito.

- ¿Es cierto que están pensando en colgar el delantal?

- Después de 45 años al pie del cañón, tanto mi hermana como yo consideramos que ya llegó la hora de descansar y jubilarnos. Es más, ella ya está jubilada y yo a puntito. Llevamos casi medio siglo de dedicación exclusiva, de muchísimo trabajo, ya que la hostelería es muy sacrificada, pero tampoco queremos cerrar el negocio. Estamos esperando a ver si algún miembro de la familia se decide a tirar del Panduku, aunque de momento nadie se ha ofrecido. Si no, igual encontramos alguna persona o empresario externo que tenga ganas de cuidar y mantener el negocio. Yo llevo aquí desde los 18 años, y mi hermana empezó con 22, y aunque ahora está todo muy mecanizado y llevar un restaurante es más sencillo, cuando empezamos nos exigía muchísimo, había que sobrevivir y eso sólo se lograba trabajando muchas horas. La hostelería ha cambiado una barbaridad.

- ¿El buen hacer en cuestiones culinarias y hosteleras les corre por las venas?

- No, porque mis padres trabajaban en el campo. Sí que es verdad que los hermanos decidimos probar suerte en la hostelería y a todos nos ha ido muy bien (además de El Panduku, la familia Paradelo cuentan en Mieres con El Cenador del Azul, regentado actualmente por el sobrino de Víctor y Gloria). Si le pones ganas y te esfuerzas, puedes triunfar. Cuando empezamos teníamos todos apenas 20 años, y hemos llegado hasta aquí porque creímos firmemente en lo que hacíamos. Cuando Rosa y yo vinimos a Asturias desde Orense y empezamos en El Panduku el establecimiento era un merendero típico. Lo fuimos modernizando y adaptando a los tiempos y poco a poco fuimos contando con el beneplácito de los clientes de la zona, de la región, etc.

- ¿Qué cree que es lo fundamental para que un restaurante funcione?

- Trabajar mucho, con cariño y con buenas materias primas. La dedicación siempre ha de estar unida a lo que uno hace y, en un negocio como el nuestro, también a unos productos de calidad porque, por muchas ganas que le pongas, si las materias primas no son buenas, poco se puede hacer. Cuando tu trabajo depende del público, es fundamental transmitir amabilidad y gusto en las cosas que haces. De lo contrario, pierdes a los clientes. Cuando haces algo has de hacerlo pensando que los estás realizando bien, que nada va a fallar.

- En su opinión, ¿qué es lo que más atrae de la gastronomía asturiana?

- En nuestro caso tengo que decir que tenemos un restaurante muy tradicional que comenzó siendo un merendero sin apenas atractivo. En los años ochenta hicimos una importante reforma y en su momento éramos un local muy moderno, aunque ahora ya es clásico. Gastronómicamente hablando, Asturias tiene mucho que ofrecer. Nosotros apostamos desde el principio por el pescado, y gran parte de nuestros clientes vienen a comer al restaurante pensando en pedirse un pescado, aunque ahora estamos sujetos a las rulas y no podemos garantizar que siempre tendremos todas las variedades. Yo trabajé mucho el pescado a la sal, sobre todo la lubina, y era todo un referente, pero ahora las cosas han cambiado. Los pescados y mariscos no son los mismos, sus tamaños han variado y has especies que están muy limitadas. Me acuerdo que hace años teníamos cigalas de 700 gramos, y ahora muchas no llegan ni a los 200. También teníamos unas jornadas dedicadas a la angula, pero ahora los precios ya no están al alcance de casi nadie. Ha habido que adaptarse.

- ¿Por qué triunfa tanto la cocina de Panduku?

- Por el buen hacer en la cocina y la calidad del producto. Lo fundamental, como dije antes, es vender siempre un producto bueno y que cuente con una gran relación calidad- precio. Si la calidad no acompaña, las ganas que le pongas al prepararlo no serán nunca suficientes.

- ¿Qué productos no faltan en su despensa?

- Pescados y las carnes asturianas. En mi restaurante es imposible que vengan a comer pescado y no tenga. No puedo garantizar que siempre tendré de todo, pero una lubina, o un mero, un virrey, bonito o salmonete siempre habrá. Eso está más que garantizado. Es lo que más nos demandan.

- Una receta que nunca puede faltar en su carta

- Un buen pescado al horno, pero no sabría decir cual porque todos son exquisitos. Las carnes también son importantes, pero es más frecuente encontrar sitios que te sirvan buenas carnes. Además, hoy en día el producto estrella de la cocina asturiana es el cachopo, quién nos iba a decir que iba a ser más famoso que la fabada...., estoy encantado. Recuerdo que en los años 70 nosotros ya los hacíamos. Nuestra receta tenía jamón, pimiento y queso, y la clave como ahora, está en la buena carne, en un buen pan rallado, en la harina...eso sí, no eran tan grandes y voluminosos como los que se sirven en la actualidad.



Qué ver en Granda (Siero)

Foto cedida por la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias / Marcelo Suárez

Granda, parroquia sierense donde se encuentra el Restaurante Panduku, está situada a tan sólo 8 km de la capital del concejo, Pola de Siero, y a menos de un cuarto de hora de Oviedo. Zona reconocida por su tradición hostelera y llagarera, tiene en su iglesia parroquial a otro de sus grandes puntos de interés. Dedicada a San Pedro, cuenta con elementos románicos, planta basilical y dos naves laterales pequeñas, con cabecera rematada en ábside semicircular.

No muy lejos de Granda puede visitarse el Palacio de Meres, edificio construido en el siglo XV y reformado y ampliado en el XVII. A la parte principal, el cuerpo central sobre arcadas y balcones moldurados entre dos severas torres, se le unen la casona arcaica y la capilla panteón de Santa Ana que, con dimensiones de iglesia, hermosean bóvedas de crucería, pilastras e imágenes de valor. Su bello pozo, el patio con columnas y los bucólicos alrededores son, hoy en día, uno de los marcos más demandados tanto para películas como para bodas, comuniones y todo tipo de celebraciones y eventos sociales y familiares.

En Lugones, a escasos kilómetros de Granda, se encuentra La Cebera, el "pulmón" del concejo sierense. Se trata de uno de los enclaves verdes más atractivos del centro de Asturias gracias a su riqueza vegetal y ornitológica. Este bosque centenario – data de finales del siglo XIX-, cuenta con unas 2.000 especies vegetales entre árboles y arbustos, algunos muy raros o poco habituales, por ejemplo, pinos de Chile, robles americanos o secuoyas gigantes. También hay otras especies más cercanas, como castaños, avellanos, laureles, saúcos, fresnos, acebos, cerezos, etcétera, además de arbustos como madreselvas, raspalenguas o sanjuaninos. Pero, sin duda, el "señor" del bosque es un ejemplar de cedro del Líbano, que alcanza una altura de 30 metros y cuyo perímetro es de más de 6 metros. En el parque se pueden encontrar gran variedad de suelos, humedales, prados de siega, etcétera, y un lago artificial con mirador, un islote central y una cascada. En la parte alta aún se levanta el depósito de agua, que se atribuye al ingeniero Sánchez del Río, y que estuvo en funcionamiento hasta 2008. Hay, además, para reforzar el atractivo de este espacio un parking, zonas de juegos infantiles, fuentes y espacios con barbacoas. Un reducto de singular estética que nadie debe dejar de visitar.

