Barbón: "Lo primero será pactar con IU y Podemos para echar a la derecha"

"No me presento yo, me presentáis vosotros". Adrián Barbón oficializará a las 12.30 horas de hoy su precandidatura a presidir la Federación Socialista Asturiana, "la candidatura de la militancia", como se encargó de enfatizar.

Barbón, alcalde de Laviana, anunció ayer el secreto a voces que suponía el inicio de su carrera para alzarse como nuevo secretario general del Partido Socialista en Asturias en un acto celebrado en la Casa del Pueblo de Gijón, "no por ser la congregación más grande, sino por ser la primera en crearse".

"Va a ser una batalla muy difícil", aseguró Barbón, "reconstruir el partido va a llevar mucho tiempo, tenemos que centrarnos en el partido para crear estructura y responder a la sociedad", aseveró el alcalde lavianés, que no dejó de enfatizar una de las claves de su propuesta: la importancia que va a conceder a la militancia.

"Sin contar con la militancia no se puede decidir el futuro del país y al secretario general solo lo pueden cesar los militantes", aseguró el candidato socialista, por lo que abogó por un partido "con mucha participación" para lograr "poner a la FSA donde siempre ha estado: a la vanguardia de la transformación del socialismo español, trabajando con Pedro Sánchez". Y es que Barbón se apoya en tres ejes principales: los pedristas, encabezados por Adriana Lastra, presente en el acto; la juventud, a la que quiere dar cada vez mayor ponderación; y los sindicatos.

Sobre estos últimos prometió "trabajar mano a mano, formando una alianza estratégica para recuperar los derechos de los trabajadores".

Barbón quiso presentar algún boceto de lo que serán sus líneas maestras en caso de alcanzar la secretaría general asturiana. "La primera decisión que tomaré será pactar con Podemos e Izquierda Unida un gobierno de la izquierda en Asturias para echar a la derecha del Ayuntamiento de Gijón", aseveró. El lavianés también adelantó que creará sendas secretarías ejecutivas de Formación, Memoria Histórica, para los pequeños municipios o para coordinar la oposición, además de un consejo de alcaldes. El problema demográfico, la lucha feminista, la transición energética en la que "el carbón autóctono es muy importante como reserva" y la cultura fueron otras de las líneas a seguir esbozadas.

"No vamos a renunciar a soñar", especificó Barbón, para el que todo se reduce a un debate ideológico entre la "continuidad" que representa su adversario en el proceso de primarias José María Pérez y cambio. "El proyecto está sumando a otra gente que tuvieron otra opción y hoy saben que la opción del cambio es la nuestra", concluyó.