Las expertas critican la "imagen malsana de la delgadez imposible" y piden más control

La bulimia y la anorexia no son trastornos recientes y hay casos documentados desde el siglo XV, pero es ahora cuando más se escucha. "El ideal de belleza que se promueve en España está basado en la delgadez extrema y en cánones imposibles para la mayoría de las mujeres. Se vende una imagen insana, se ve a las modelos desmayarse en las pasarelas, sufrir casos de bulimia y anorexia".

La psicóloga Carmen Varela internvino ayer en el Congreso Nacional de Psicología que se va a clausurar hoy en Oviedo, organizado por el Consejo General de Psicología en España. En el simposio sobre "trastornos alimentarios y de la imagen", las ponentes, filólogas de la Universidad de la Rioja, pidieron más concienciación y atención en los colegios y en las familias, más charlas sobre el tema y más control de las campañas publicitarias.

Las expertas destacaron que estos trastornos han aumentado en los últimos años y que comienzan en la adolescencia, cuando la personalidad aún no está forjada y se es más vulnerable. "En la sociedad actual hay dos mensajes contradictorios. Por un lado está la insatisfacción corporal debido al ideal de belleza irreal e inalcanzable y, por otro lado, el ambiente sedentario y la comida basura", asegura Carmen Valera. Así, la obesidad lleva tres décadas aumentando en España a la par que la ansiedad en las personas con trastornos de alimentación.

Las adolescentes y mujeres jóvenes son las que más sufren este tipo de problemas, aunque aumenta cada vez más el número de chicos afectados.

"El cánon empieza ahora a imponerse también en ellos, pero se tiende más a la musculación y no a la delgadez. Ellas también tienen más presión de los medios", aclaran. Vómitos, diuréticos y laxantes son algunas de las medidas que toman las adolescentes para perder peso sin esfuerzo, según explicó Tatiana Eusebio Ruiz-Esquide, otra de las ponentes.

Uno de los grandes problemas de la bulimia es que es un trastorno muy difícil de erradicar por completo. "La insatisfacción con la imagen puede estar ahí siempre, pero un trastorno es algo mucho más complejo", dijo Carmen Valera.

En cuanto al rendimiento escolar de las jóvenes con trastornos de alimentación, la ponente Cristina Juliana González afirma que "en general las chicas sacan mejores notas que los chicos" en todas las etapas educativas, pero los trastornos alimentarios les restan rendimiento académico. Sin ingesta calórica, las notas se resienten.

En algún sentido la bulimia y la anorexia son trastornos parecidos, pero no exactamente en cuanto al rendimiento escolar. "Antes, la bulimia se veía como algo parecido a la anorexia. Ahora se ve que la anorexia no afecta al rendieminto porque, en ese caso, las personas tienden a la perfección, lo que no ocurre con la bulimia", aclara Cristina Juliana González.

También se ha demostrado que las jóvenes que tienen este tipo de trastorno de la alimentación presentan niveles más altos de ansiedad por la presión. "En nuestro país este canon irreal se ha metido en nuestros esquemas mentales; de pequeñas tendemos a creer que eso es lo correcto y lo bonito, en vez de pensar que la belleza está en el ojo que la mira", concluye Carmen Valera.

La psicóloga Paula de Castro Fernández destacó los altos niveles de ansiedad en la danza pre-profesional actual y reclamó más formación y seguimiento psicológico personalizado durante la etapa formativa.

"Esta es una profesión con altos niveles de estrés y muy estricta con el cuerpo" y esto puede derivar en trastornos de alimentación, añadió Paula de Castro.