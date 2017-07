El PP advierte que el "estado de guerra" de la izquierda asturiana puede dar al traste con la comisión de listas de espera

El diputado regional del Partido Popular Carlos Suárez, portavoz de Sanidad, advirtió hoy de que "el permanente estado de guerra entre la izquierda asturiana" supone un riesgo y una amenaza para que la comisión de investigación de la Junta General sobre las listas de espera pueda ser útil, y se pueda llegar a unas conclusiones que supongan un diagnóstico fiel del problema.



Carlos Suárez señaló que mañana, lunes, comienza la semana decisiva de la comisión de investigación, y añadió que el objetivo del PP es que el dictamen final "pueda servir de resumen y de acicate para un estudio posterior y una posible solución a las listas de espera en la Sanidad pública asturiana".



El diputado popular destacó que esta comisión de investigación es otro escenario de la lucha sin cuartel de los grupos de la izquierda asturiana "para dirimir su hegemonía, como si fuera un duelo en OK Corral".



Carlos Suárez afirmó que el PP va a trabajar para "tratar de consensuar un dictamen equilibrado que refleje la realidad, para rebajar los excesos extravagantes de algunos", en alusión a Podemos, "y elevar los mínimos de otros", en referencia al PSOE, "que intenta hace ver que la comisión era innecesaria e inútil, lo que el PP no cree así de ningún modo".



Asimismo, el portavoz popular de Sanidad valoró el trabajo de más de un año de la comisión parlamentaria de investigación, "donde se han tenido en cuenta todas las opiniones y todas las valoraciones que han hecho mas de cien comparecientes".



El diputado del PP, Carlos Suárez, ya había denunciado en una ocasión anterior el "decepcionante" resultado de la comisión de investigación de la Junta General sobre las listas de espera de la sanidad, cuando concluyó la fase de comparecencias. A su juicio, las casi cien declaraciones realizadas en el Parlamento autonómico no han servido en absoluto para plantear soluciones a los problemas de la red sanitaria pública de la región.

Según Carlos Suárez, se confirmó lo que se presuponía "en cuanto al maquillaje y ocultación de las listas de espera por parte del Gobierno regional socialista". Además, "no se ha podido dar respuesta a otras cuestiones para conocer y ampliar la información sobre listas de espera, como pretendía el PP, y no se ha podido por la actitud de algunos partidos".

El diputado popular destacó que se ha asistido a "un circo mediático o pelea de corral, en la que se peleaban por saber quién era el más gallo del corral de la izquierda asturiana". "¿Hubo ocultación de listas de espera en 2014? Pues objetivamente sí, y en nuestra opinión de manera injustificada por interés político. ¿Hubo maquillaje? Pues sí, también por interés político en no mostrar la catástrofe de las listas. Ésas son las conclusiones objetivas, pero a partir de ahí ni se ha podido entender ni dar soluciones a las listas de espera, y por tanto no se han logrado esos objetivos más profundos que se marcaba el PP", sentenció Carlos Suárez.