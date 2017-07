Todos quieren ser guardias civiles

Más de un millar de candidatos, en concreto 1.544, de ellos 1.075 asturianos y 469 cántabros, se presentan este fin de semana a lo exámenes de oposición que tienen lugar en Oviedo para lograr una plaza en la Guardia Civil. Las pruebas se realizan en las dependencias de la Facultad de Economía y Empresa.

Las opiniones de los opositores a la salida de la primera jornada eran variadas. "En comparación con el año pasado ha sido bastante más complicado", afirmaba Hanna Patromanska, una ovetense de origen ucraniano que por segundo año consecutivo trata de conseguir una plaza en el cuerpo de la Guardia Civil. Sin embargo otros como Ionel Bermúdez no lo vieron tan difícil. "Esperaba que fuera mucho más complicado. Aún así son muchos meses de preparación para poder llegar aquí", señalaba.

El retraso de una hora en el final de la prueba, para equipararse con otras comunidades autónomas, hizo que el nerviosismo entre amigos y familiares se disparasen. "Hay cierta tensión. Mi amigo lleva dos años preparándose y sería estupendo que pudiera entrar porque ya tendría la vida hecha", explicaba Pablo Rueda mientras aguardaba fuera. Para algunos no sólo estaba en juego un puesto de funcionario, sino cumplir un sueño y satisfacer sus aspiraciones personales. "Es un tema vocacional. Estudié administrativo, no me gustó el trabajo y decidí tirar por algo que siempre había querido, ayudar a la gente", relataba Iván Vázquez, un joven de Valdesoto que volvía a presentarse tras no conseguir una plaza el pasado año.

El número total de plazas ofertadas es de 1.801, el mayor en 5 años, que se repartirán entre 36.743 personas que se presentan en toda España. Las pruebas a las que se enfrentan incluyen exámenes de idiomas, ortografía y un test psicotécnico con preguntas de todo tipo.