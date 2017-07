Nunca es tarde para aliarse con la fortuna

La alegría va por barrios, por temporadas y por situaciones. En el caso del octogenario Casto Fernández González, la alegría viene en forma de cartilla premiada con 12.000 euros brutos anuales. Aunque la salud es lo principal, especialmente ahora que está convaleciente de una molesta enfermedad, el corverano, que tiene 82 años, no niega que "el dinero nunca viene mal".

Jubilado de Ensidesa, donde durante muchos años trabajó de topógrafo, Casto Fernández disfruta enormemente de su familia. Su mujer, la sierense María Menéndez, y su hija, María Aurina Fernández, están casi tan contentas como él por haber conseguido ganar el cuarto y último sueldo que ha puesto en juego LA NUEVA ESPAÑA este verano. Aún con los nervios en el cuerpo, el agraciado no duda en asegurar que lo celebrarán como se merece. Una cena o una comida familiar seguro que no falta, ni tampoco un buen regalo para sus dos nietos, Pablo y Abel Menéndez Fernández, de 14 y 9 años, respectivamente. Ellos dicen que no quieren nada en especial, pero seguro que sus abuelos se "estiran" y tienen un buen detalle con ellos. También con su yerno, José Luis Menéndez, quien no pudo celebrar con sus suegros esta gran noticia al encontrarse trabajando en Noruega. Quizá una buena idea sea invertir parte del dinero en hacerle una visita. Aunque aseguran que ya están mayores para viajar, su hija tiene en mente que todos se desplacen a algún lugar. El destino es lo de menos, lo importante es que lo hagan todos juntos. A punto de celebrar sus bodas de oro -se casaron el 25 de noviembre de 1967-, sería una buena forma de celebración familiar. Sólo tienen que animarse y disfrutar con tranquilidad de los próximos meses, en los que el cabeza de familia estará en tratamiento, lo que hará que no se muevan de Avilés, donde residen desde hace varias décadas, durante la temporada estival. Tampoco les supone ningún problema, ya que, según cuentan, allí están encantados.

Fieles lectores de LA NUEVA ESPAÑA -lo compran en el quiosco de Viri-, Casto Fernández señala que es lo primera que hace por la mañana. Una vista rápida, y luego una segunda más exhaustiva. "Primero lo leo un poco por encima, y luego ya me centro en todo aquello que más me ha llamado la atención", desvela. Su mujer y su hija también leen este diario, y el objetivo ahora es que las nuevas generaciones, sus dos nietos, también cojan el hábito. El mayor, judoka en un club avilesino, de vez en cuando hojea este diario, sobre todo, según cuenta su madre, cuando el suplemento deportivo "Campeones" saca alguna foto o información de un torneo o campeonato en el que participe.

Gracias a LA NUEVA ESPAÑA, la familia Fernández Menéndez puede recuperar la sonrisa. No es que la hubieran perdido, pero sí que los últimos acontecimientos familiares les habían causado un poco de pesar. Una situación muy similar a la del lavianés Manuel Guerra, ganador del sueldo de la pasada semana. Según aseguraban su mujer y sus nietos, los malos momentos parecían quedar atrás y situaciones como ganar el sorteo de este diario pueden ser síntoma de que la buena suerte se ha puesto de su lado. Ya se sabe eso de que la vida son rachas.