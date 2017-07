Las redes sociales bromean ( y se quejan) sobre el verano asturiano

La falta y escasez de sol en Asturias durante el verano son objeto de bromas y comentarios en Twitter. Los usuarios de la red social no dejan pasar cualquier oportunidad de poner de relieve las peculiaridades de la época veraniega en el Cantábrico. Esta discusión no es nueva, ya el año pasado la gente decía. "Me encanta el verano en Asturias, es mi día favorito del año".





El verano en Asturias está siendo precioso. Habremos visto el cielo despejado no más de tres días y ahora llueve casi a diario. — Citador (@El_Citador) 10 de julio de 2017

Donde está el verano en Asturias que yo lo vea — Marina Suárez (@MarinaSG5) 10 de julio de 2017

Así está siendo el verano en Asturias. Lo bueno es que igual nos salva de la gentrificación y todo. pic.twitter.com/YUEgnfutTY — Belén, vuestra. (@dejaloquesangre) 10 de julio de 2017

Esperando el verano en Asturias pic.twitter.com/dNmgT7gW4P — NuriaROCF (@NuriaWolf) 10 de julio de 2017

El humor de los tuiteros también se ceba con la poca presencia del astro rey durante el verano asturiano.Además, las previsiones no se presentan nada halagüeñas para disfrutar del mar Cantábrico en los próximos días La gente busca el verano asturiano, pero a veces es difícil de encontrar.