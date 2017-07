Vallina, contra Juncker por criticar las faltas de los eurodiputados

Ángela Vallina, eurodiputada asturiana de IU y exalcaldesa de Castrillón, a la sazón la española que en más ocasiones se ha ausentado de las votaciones del europarlamento (según un informe de la UE), considera que la reprimenda de el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, durante la última sesión debido al elevado número de eurodiputados ausentes, es "una barbaridad, un sin sentido". La representante de Izquierda Unida justifica sus ausencias por la coincidencia de estas reuniones con comisiones relacionadas con temas de mayor interés a nivel europeo. "Mientras se desarrolla el pleno hay otras comisiones, o trabajas en tu despacho con enmiendas para informes", explica Vallina.

Además, reprocha a Juncker su política a la hora de definir los horarios en los que se trata cada tema durante los plenos del eurogrupo. "Muchas veces estoy hasta las doce de la noche y él ya no está allí. Esto se nota cuando se tratan temas sobre igualdad de género que siempre programa para última hora y a los que nunca acude", añade.

Vallina no duda a la hora de calificar de "tontería", el listado publicado por el organismo europeo en el que se reflejan las ausencias de los eurodiputados durante las votaciones. "Estuve cinco meses de baja, por eso me ausenté de cinco plenos, y por ese motivo estoy de las últimas, cuando el pasado año estaba de las primeras", afirma. La representante de IU no asistió a 659 votaciones, más de un 31 por ciento de las realizadas en los tres últimos años.

Por su parte, Tania González, eurodiputada asturiana de Podemos, respaldaba la postura de Vallina. "Es una falta de respeto a la institución. Creo que algo que es compartido es que la organización está dirigida a que no se pueda estar en todos los plenos". Los eurodiputados cobran un sueldo que ronda los 6.500 euros mensuales. Frente a esto González puntualiza, que "los eurodiputados de Podemos solo cobramos tres veces el salario mínimo interprofesional. El resto lo dedicamos a fines sociales. Nos tomamos muy enserio la participación en este organismo por lo que supone para el bolsillo de los ciudadanos".