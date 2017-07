El Gobierno aceptará un acuerdo de Podemos e IU si "no desnaturaliza" los planes del PSOE

El acercamiento entre Podemos e IU para forzar un giro a la izquierda del Gobierno regional no molesta al presidente del Principado pese a que los dos partidos de izquierda han dado largas a su oferta negociadora. Javier Fernández apunta al desbloqueo de algunas leyes y a la aprobación de los Presupuestos de 2018, como objetivos prioritarios a pactar entre la izquierda en Asturias.

"Si Podemos e IU llegan a un acuerdo que no desnaturalice el programa del PSOE, a mí no me parecería mal", declaró ayer el presidente del Principado al ser preguntado sobre la negociación paralela entre las otras dos fuerzas de la izquierda. Javier Fernández, que realizó estas declaraciones durante su visita a las nuevas instalaciones de la Federación Socialista Asturiana, en Oviedo, mantuvo una posición más receptiva sobre esa aproximación entre los otros dos partidos de la izquierda asturiana que la ofrecida horas antes por el portavoz del Ejecutivo, Guillermo Martínez. El Presidente abundó en que le gustaría que desde la izquierda fuesen capaces de "sacar adelante algunas leyes que todos queremos, y que están paralizadas porque no hemos sido capaces de poner en marcha", así como acordar unos nuevos presupuestos para 2018. Fernández recordó que ya ha planteado de forma repetida ese ofrecimiento en la Junta General "para que la mayoría política de Asturias se convierta en una mayoría parlamentaria".

El consejero de Presidencia no vaciló en criticar la postura de Podemos e IU a la oferta realizada por el Gobierno autonómico. "Es hipócrita reclamar entendimiento entre las fuerzas políticas de izquierda en el conjunto estatal y no querer abordarlo en la comunidad autónoma, si así fuera", sostuvo Guillermo Martínez, quien confirmó que el Ejecutivo autonómico "no ha recibido respuesta" de Podemos ni de IU y que "les toca a esas fuerzas decidir".