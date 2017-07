Adriana Lastra: "Es obligado asumir la plurinacionalidad"

El planteamiento de que España debe ser un "Estado plurinacional" debe ser asumido por todas federaciones territoriales del PSOE. Lo advirtió ayer la vicesecretaria general del PSOE, la asturiana Adriana Lastra, quien ante las reticencias de Andalucía para asumir el nuevo esquema adoptado por Pedro Sánchez ha señalado que todas las resoluciones aprobadas en el congreso federal de junio son de "obligado cumplimiento" para todo el partido.

La presidenta andaluza, Susana Díaz, pidió a Pedro Sánchez el pasado domingo en la clausura de su congreso que no la hiciera elegir entre dos lealtades, en referencia al partido y a Andalucía.

Lastra replicó a la presidenta andaluza que la dirección del PSOE de Pedro Sánchez se pone "a disposición" del socialismo andaluz para "fortalecerlo", que pueda ganar las próximas elecciones autonómicas y "apuntalar" la victoria de Sánchez en las generales. La asturiana aseguró que no existen "discrepancias" en la manera de entender el modelo de país.

En Asturias, la Federación Socialista Asturiana aún no ha redactado la ponencia marco de su próximo congreso autonómico, aunque distintas fuentes aseguran que no habrá confrontación con la idea de plurinacionalidad acordada por el Congreso Federal, aunque sí se hará constar alguna referencia al modelo de Estado que siempre ha postulado Javier Fernández.

"Nunca se ha dado el caso de que nadie incumpla las resoluciones congresuales y no se va a dar", aseguró Lastra. La vicesecretaria general del partido dio por cerrado cualquier debate sobre la plurinacionalidad porque es algo que ya aprobó el órgano "más sagrado" que tiene el PSOE.

Quien sí fue menos diplomático en la respuesta fue el responsable de Transparencia del PSOE, Odón Elorza, quien puso en duda la "legitimidad" de la presidenta andaluza, Susana Díaz, para cuestionar la propuesta socialista de modelo de Estado plurinacional: "Poner todo eso en cuestión cuando no se participó en el debate y no se asistió a las votaciones, me parece que resta mucha legitimidad", dijo.

La secretaria de Administraciones Públicas, Susana Sumelzo, no quiso entrar en el debate al señalar que intenta "dejar a un lado cosas que no merece la pena escuchar".

Dimisión de Rajoy

Lastra aprovechó también su intervención para pedir que dimita Rajoy, pero no solo por la corrupción del PP sino también por su "inacción" ante "la crisis territorial" y porque España lidera "los 'rankings' europeos de desigualdad, precariedad y pobreza".

Lastra insistió en que Rajoy tiene que irse "por la dignidad" del país y de las instituciones al recordar su declaración en el juicio de la Gürtel del miércoles pasado, una imagen -ha subrayado- con un "enorme coste reputacional" para el país a nivel internacional. Por eso, ve "inaceptable e inasumible" que "un hombre asediado por la corrupción siga gobernando".