Sanidad vacunará a 15.600 niños de tétanos, difteria y tosferina

Un total de 15.589 niños asturianos nacidos entre enero de 2009 y junio de 2011 serán llamados, en lo que resta de año, a vacunarse frente al tétanos, la difteria y la tosferina, según anunció ayer la Consejería de Sanidad del Principado. Se trata de niños que no recibieron en su día la dosis de refuerzo correspondiente, debido a que su aplicación fue suspendida hace dos años por un problema mundial de desabastecimiento.

Una vez que se considera garantizado el suministro, Sanidad considera que ha llegado el momento de normalizar el calendario de vacunación infantil, suspendido temporalmente para proteger como grupo prioritario a los recién nacidos mediante la vacunación de las mujeres embarazadas en el tercer trimestre de gestación. Según las autoridades sanitarias, la falta de abastecimiento de la triple bacteriana no ha generado mayores riesgos para los pequeños, ya que "con anterioridad habían recibido cuatro dosis que les dan protección para 15 ó 20 años".

La campaña especial de rescate persigue la aplicación de la dosis de refuerzo prevista a los seis años para los niños que no la recibieron en su momento. Las cohortes incluidas son las siguientes: A) nacidos en 2009 que no hayan sido vacunados a los seis años (se trata de unos 3.735 menores nacidos fundamentalmente en el segundo semestre del año); b) todos los nacidos en 2010 (7.923 niños); y c) nacidos entre enero y junio de 2011 (3.931 niños).

Cada área sanitaria organizará la vacunación del modo que mejor se adapte a las circunstancias, lo que incluye métodos como la captación activa, por parte de los centros de salud, de los niños pendientes de inmunizar mediante una carta dirigida a sus padres o una llamada telefónica. Con el fin de garantizar una mejor cobertura, Sanidad ha previsto que en la revisión pediátrica de los diez años se compruebe la historia vacunal completa de los menores, con especial atención a los grupos de edad que se vieron afectados por el desabastecimiento.

Por otra parte, la Consejería ha vuelto a iniciar este mes la vacunación habitual frente a tétanos, difteria y tosferina, de modo que durante el resto del año recibirán su dosis correspondiente la mitad de los niños nacidos en 2011, unos 3.931. Salud Pública ha acordado también implantar la dosis de recuerdo prevista a los 13 años, utilizando para ello la nueva vacuna frente a tétanos, difteria y tosferina acelular de adulto (Tdpa), en lugar de la anterior, que protegía sólo frente al tétanos y la difteria.