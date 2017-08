Grave crisis en IU de Asturias tras fundar Llamazares otro partido

Indignación, malestar y desconcierto fueron las palabras utilizadas por destacados miembros de IU de Asturias para describir cómo habían recibido la noticia de que el portavoz parlamentario de su formación, Gaspar Llamazares, ha fundado un partido nuevo. Se trata de "Actúa", del que también forman parte el juez Baltasar Garzón, la abogada y exdiputada de IU Cristina Almeida, y el exsecretario general de CC OO Antonio Gutiérrez, entre otros.

Militantes de IU han reclamado a la dirección del partido en Asturias que actúe y que expediente a Gaspar Llamazares por doble militancia lo que, aseguran, impiden los estatutos de la organización si la nueva formación no está integrada en IU. Algunos también reclaman incluso que dimita como portavoz de IU en el Parlamento asturiano.

Gaspar Llamazares ha mostrado en público y en reiteradas ocasiones su desacuerdo con el actual coordinador general de IU, Alberto Garzón, y ha advertido del riesgo de que la formación sea absorbida por Podemos. En una reciente entrevista dijo incluso que "si IU no quiere sobrevivir, yo no me voy a suicidar con IU".

El enfrentamiento entre Llamazares con los líderes de Podemos en Asturias tampoco es un secreto. El secretario general de los podemistas asturianos, Daniel Ripa, le ha invitado en varias ocasiones a retirarse de la política, lo que el portavoz parlamentario de IU ha descartado abiertamente.

Llamazares ha insistido por activa y por pasiva en que IU debe tener una identidad propia, tal y como se decidió por mayoría la militancia en el referéndum celebrado hace unos meses en el Principado. En este sentido, también ha incidido en que no tiene pensado abandonar "ni a IU ni a los votantes de izquierdas".



Baltasar Garzón descarta la posibilidad de ser alcalde de Madrid

Baltasar Garzón ha asegurado este miércoles que no se presentará a la Alcaldía de Madrid en las elecciones municipales de 2019 ya que esa no sería su "forma de hacer política". "No voy a ser sucesor de Carmena, no voy a ser alcalde de Madrid", ha puntualizado.

En declaraciones a la Cuatro, el exjuez también ha explicado que "Actúa" ha nacido como una "vocación de convergencia para aglutinar a las fuerzas de izquierda", o prejuzga ninguna decisión de cara a las elecciones autonómicas, municipales ni europeas".