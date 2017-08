"El comportamiento de una o dos docenas de personas no puede desvirtuar el de 30.000". Desde la Cofradía que organiza el Xiringüelu tienen claro que la imagen con la que terminó la fiesta el pasado domingo, después de que la Guardia Civil tuviera que cargar para desalojar el bar ante una multitud que asaltaba la barra, no representa al Xiringüelu.



Los vídeos de la actuación policial, que llegaron a aparecer en algunos medios nacionales, están ocasionando más de un quebradero de cabeza a los organizadores. Pese a que desde el Ayuntamineto de Pravia se ha respaldado su gestión, uno de ellos ha llegado incluso a ofrecer su dimisión, algo que sus compañeros confían en que sea producto del malestar del momento. Los miembros de la Cofradía esperan que el paso del tiempo ponga las cosas en su sitio y se calmen los ánimos tras la polémica.



Para intentar defender la fiesta y que esas imágenes no empañen una celebración con 77 años de historia, sus organizadores han subido un vídeo esta tarde en el que se puede ver el ambiente festivo y de hermandad que se respiró durante casi todo el domingo en el Paro Salcedo. "Este es el Xiringüelu real, la mejor fiesta del mundo", señalaban en las redes sociales. Esa imagen de camaradería y diversión es para muchos pravianos la verdadera razón de ser de la romería.



En las imágenes, además de lo ocurrido el domingo, se muestra el trabajo desarrollado durante la semana previa por las peñas en la construcción de las casetas y actividades nuevas de este año como el "Xirinfantil", con talleres para los más pequeños.













Una polémica que no es nueva

Y como no, la Cofradía quiere agradecer uno a uno, a los más de 30.000 xiringüelerus/as, el que hayáis disfrutado de... Publicado por El Xiringüelu en Lunes, 7 de agosto de 2017

A raíz de lo ocurrido en el fin de fiesta el domingo, son numerosos los pravianos que. Pese a que la mayoría de la gente entiende que los protagonistas del incidente no representan a todos los que celebran la fiesta praviana, mucha gente no ha dudado en posicionarse en contra del "macrobotellón" que desde hace unos años divide la fiesta en dos y ocupa el prado aledaño al de las casetas. Muchos de los opinantes entienden que la contratación de un DJ y la ambientación musical de esa parte de la fiesta ha contribuido a la masificación de la fiesta y algunos temen incluso que "pueda morir de éxito". Otros muchos, sin embargo,y su determinación para dividir los espacios y tratar de diferenciar la fiesta de las peñas en las casetas a la del botellón. Un debate que parece lejos de cerrarse.Lo cierto es que desde que la festividad, las discusiones sobre el devenir de la celebración no han cesado, primero por su cambio de ubicación, y año tras año, sobre todo desde los finales de los 90, por