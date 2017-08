IU federal tacha de "deshonesto y desleal" que Llamazares impulse otro partido

"Es deshonesto y desleal, pero no ha infringido los estatutos del partido". Quien habla es Ismael González, responsable de organización de IU federal, al referirse a la decisión de Gaspar Llamazares, excoordinador general de la formación, de inscribir como partido político a la plataforma cívica "Actúa". Una acción que ha provocado una nueva crisis interna en IU de Asturias. Varios militantes han pedido que se le expediente e incluso que dimita como portavoz en la Junta General. La dirección regional del partido ha hecho un llamamiento a "la mesura y al diálogo".

Llamazares también milita en Izquierda Abierta, formación política integrada en IU, e impulsó junto al juez Baltasar Garzón la plataforma cívica "Actúa", que el pasado día 3 inscribieron en el registro de partido del Ministerio del Interior como marca, con las siglas PACT. En él militan, entre otros, la abogada y exdiputada de IU Cristina Almeida, y el exsecretario general de CC OO Antonio Gutiérrez.

La actitud de Gaspar Llamazares tampoco ha gustado a la dirección estatal de IU, aunque también es conocida sus diferencias, públicas y notorias con el coordinador general del partido, Alberto Garzón, a raíz del pacto alcanzado con Podemos para presentarse ambos partidos en coalición a las anteriores elecciones, en las que no aparecían las siglas IU.

El responsable de organización a nivel estatal, Ismael González, advirtió ayer de que Llamazares "no ha infringido los estatutos" porque "no compite electoralmente con IU, que eso sí sería motivo de expulsión". Señaló que la dirección del partido analizará la situación en septiembre, pero en su opinión, "no es honesto ni leal poner en tela de juicio un proyecto político ligándolo a un fin electoral. No corresponde por respeto a la militancia, que son los que nos ponen en estos cargos".

Llamazares ha provocado que se destape, una vez más, la caja de los truenos en IU de Asturias. Varios militantes consultados por este periódico coincidieron en mostrar su "desconcierto" y algunos incluso llegaron a hablar de "deslealtad a la organización" y a "quienes le apoyaron para que fuera el candidato de IU". Algunos de ellos incidieron en que "está donde está en representación de IU, que fueron las siglas a las que los votantes le entregaron su confianza, no a él personalmente". De ahí que las voces más disconformes planteen no sólo que se le expediente por impulsar otro partido, sino que incluso dimita como portavoz parlamentario.

La dirección del partido en Asturias se mostró prudente. Alejandro Suárez, secretario de organización, llamó a "la mesura y la calma". Puso en duda que los militantes y simpatizantes de IU quieran la expulsión de Llamazares, y advirtió de que "las soluciones estatutarias siempre han dado mal resultado; deben ser políticas". Por eso abogó por el diálogo. El diputado regional Ovidio Zapico pidió "respeto" a la decisión de Llamazares y remarcó que "seguro, seguirá ejerciendo como portavoz con diligencia y buen hacer, y no va a enturbiar la labor del grupo parlamentario".