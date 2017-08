Invierno y verano en la misma semana

Del invierno al verano en dos días. Asturias dejará hoy el chubasquero y el paraguas en casa para ponerse el bañador y volver a las playas en un agosto loco. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielos despejados y subida de las temperaturas al menos hasta el domingo después de una semana bajo el orbayu. Incluso el miércoles los copos de nieve sorprendieron en los Picos de Europa.

"¿Esto es de hoy?", reaccionaron los usuarios al ver un vídeo en las redes sociales del refugio Collado Jermoso, en Posada de Valdeón (León). El guarda titular Pablo Sedano acompañó la grabación, en la que aparecen varias pitas entre los copos, con el siguiente comentario: "Las gallinas no tienen miedo a la nieve y al frío, están super adaptadas". "No es imposible que nieve en agosto, ya pasó en 2014; pero no es lo común", expresó ayer Sedano en un día "totalmente despejado". Los termómetros bajaron el miércoles hasta los cero grados en el refugio, situado a 2.064 metros de altitud. Asturias registró durante la semana temperaturas más propias del Báltico que del Mediterráneo. Pero el cambio climático no sólo está haciendo mella en el Principado, sino también en Inglaterra, donde agosto es el segundo mes más lluvioso del año después de diciembre, según revela un estudio.

Los termómetros registraron ayer una máxima de 22,8 grados en Castropol y una mínima, de 3,3 en el puerto de Leitariegos. Hoy, según el pronóstico de la Aemet, el mercurio subirá hasta los 24. El sol dominará en los cielos, aunque podrá haber alguna nube alta. El buen tiempo continuará mañana y el domingo, mientras que el lunes volverán las nubes por la tarde.