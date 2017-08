Trevín se incorporará en septiembre a Asturiana de Laminados

Antonio Trevín, que la semana pasada dimitió como diputado socialista en el Congreso, se incorporará el próximo mes de septiembre como adjunto a la dirección en Asturiana de Laminados (Asla). La compañía, ubicada en Pola de Lena y que se dedica a la fabricación de bobinas de zinc, está en pleno proceso de expansión y ha iniciado las labores para ampliar sus instalaciones en el polígono de Villallana.

"Es un reto apasionante para quien lleva 41 años cotizando como funcionario", aseguró Trevín. Además, explicó que "Asla recibió fondos mineros, y es un ejemplo demostrativo de que también hay proyectos exitosos que han logrado diversificar el tejido de las comarcas mineras".

Según explicó el exdiputado socialista, cuando decidió que iba a dimitir en el Congreso, comentó con un grupo de amigos que iba a empezar a articular su incorporación a Educación, al ser profesor de Primaria. "Fue entonces cuando surgió la oportunidad. Un amigo empresario me comentó que quizás me podría hacer una propuesta laboral. Me gustó y la acepté".

Asla, cuyo presidente ejecutivo es Macario Fernández, prevé generar 80 empleos directos con su ampliación, aunque calcula que podrá superar los 150 si se suman los indirectos.