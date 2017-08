La hija del avilesino asistido en Cueva pide ayuda para localizar a su rescatador

Marta Castro, hija del avilesino residente en Muros de Nalón , Aurelio Castro, que el pasado domingo fue rescatado en la playa de Aguilar al caer al agua mientas pescaba pulpo, busca al "héroe anónimo" que rescató a su padre antes de que llegaran los socorristas.

La mujer colgó un aviso en su cuenta de Facebook que tituló "Busco a este héroe anónimo...!!!. Con una fotografía del que se supone que es el hombre que ayudó a Aurelio Castro, escribió: "Quiero agradecer al chico de la foto, al cual no conozco, haber salvado la vida de mi padre. Hasta que llegaron los socorristas lo sostuvo flotando en el agua y practicando el boca a boca . También a la chica que iba con el le debo mi vida, me tire a por mi padre y ella me ayudo a sostenerme cuando no podía más",

En su escrito, Marta Castro pide la colaboración ciudadana. "Si alguien sabe quién es esa pareja de héroes anónimos... me gustaría agradecérselo en persona".

En el mensaje, la mujer también añade su agradecimiento a quienes participaron en el rescate de su padre: "A Jose Maria Selgas y a su grupo de socorristas quiero agradecer su coordinación con los medios de emergencias y su buen hacer en todo momento. Así como al SAMU, médicos, Policía Local...y demás (entre ellos el bañista que cruzó a la otra playa en busca de los socorristas)", añade.

El suceso se produjo a primera hora de la tarde del domingo. Sobre la una y media, dos socorristas de la playa de Aguilar que estaban vigilando en las inmediaciones de Campofrío fueron alertados por un bañista de que un hombre estaba flotando boca abajo en el agua, en la zona del pedrero de Cueva, que linda con el arenal de Muros del Nalón pero que pertenece al concejo de Cudillero. Al parecer, Aurelio Castro, de 72 años, se encontraba pescando pulpo y cayó al agua.

Los socorristas intervinieron de inmediato y llevaron al hombre a la playa de Cueva, donde procedieron a su reanimación.

Posteriormente lo trasladaron en moto acuática a la playa de Campofrío, donde fue atendido por el Grupo de rescate de bomberos del SEPA del helicóptero medicalizado.

Minutos después llegó una UVI móvil al lugar, y Castro fue trasladado al Hospital Central Universitario de Asturias.

Al cierre de esta edición, el mensaje de agradecimiento y búsqueda de María Castro ya había sido compartido cerca de 6.200 veces en Facebook.