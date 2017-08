Llamazares defiende el ejemplo de Castilla-La Mancha para pactar en la izquierda

El portavoz de IU en la Junta General del Principado, Gaspar Llamazares, defendió ayer como ejemplo a seguir los acuerdos entre las fuerzas de izquierda como el que ha llevado a Podemos a compartir gobierno con el PSOE en Castilla-La Mancha frente a lo que calificó como "la excepción asturiana", escenario que IU aboga por superar. La coalición está negociando con Podemos para llevar propuestas a la Junta General a partir de septiembre, para intentar cambiar políticas del gobierno socialista. Los acuerdos en la izquierda, tanto de gobierno como programáticos, son claves para contrarrestar las políticas del ejecutivo central del PP y, llegado el caso, para desalojar a Rajoy de La Moncloa antes de que concluya la legislatura, opinó el dirigente de IU.

Durante una visita a la Feria de Muestras junto con el coordinador de IU de Asturias, Ramón Argüelles, Llamazares se refirió al secretario general de Podemos en Asturias, Daniel Ripa al preguntarse "¿cuál es la excepción asturiana? ¿Que no nos vamos a poner de acuerdo en la izquierda? Yo creo que esa excepción no tiene ningún sentido. Lo que ha ocurrido en Castilla La Mancha es un buen mensaje para el conjunto del país, de desbloqueo de las políticas de la legislatura del cambio. ¿Por dónde se desbloquea? Con mayor diálogo y mayores acuerdos en la izquierda y luego influyendo para cambiar las políticas del Estado y del Gobierno de Asturias. Por ahí IU de Asturias lo tiene muy claro, por lo tanto que no tenga ninguna desconfianza el señor Ripa, que se va a representar esa voluntad de IU de Asturias por parte del grupo parlamentario". A este último respecto Argüelles defendió la participación de Llamazares en las negociaciones con Podemos, frente a las suspicacias del grupo morado contra Llamazares.

Llamazares no sólo considera necesario negociar con Podemos las cuestiones relativas al "rescate social", sino también las de "ordenación del territorio de Asturias y del área central, la innovación y la formación a la empresa y mejorar los servicios públicos de manera cualitativa".