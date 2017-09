El profesor Roberto Valdeón, miembro ordinario de la Academia de Europa

El profesor de Filología Inglesa de la Universidad de Oviedo e investigador en Estudios de Traducción Roberto Valdeón ha sido nombrado miembro ordinario de la Academia Europea o Academia de Europa. La confirmación ha tenido lugar con motivo de la reunión anual del Consejo general de la institución en Budapest.

Fundada en 1988 y con sede en la Universidad de Londres, la Academia Europaea está formada por cuatro mil miembros de universidades de todo el continente, así como de otras regiones del mundo, en particular Estados Unidos, Canadá, Australia y China.



Roberto A. Valdeón, máster en Traducción y Literatura Inglesa (University of Glasgow, 1988) y doctor en Filología Inglesa (Universidad de Oviedo, 1993), está acreditado como catedrático desde 2013. Sus dos principales líneas de investigación son la traducción periodística y la historia de la traducción durante el periodo colonial en América.



La Academia Europaea incluye a otros estudiosos como los expertos en traducción Susan Bassnett y Michael Cronin, a lingüistas como Randolph Quirk y Michael Halliday, así como a más de setenta premios Nobel de diferentes disciplinas. Los países con mayor número de miembros son el Reino Unido (con más 600), Alemania (por encima de los 500) y Francia (más de 400). En la actualidad, España cuenta con alrededor de 100 miembros. La Universidad de Oviedo contaba ya como miembro con el catedrático de Bioquímica y Biología Molecular Carlos López-Otín.



El proceso de selección se inicia con la nominación del candidato por parte de dos miembros ordinarios procedentes de dos países diferentes y de su misma disciplina. El periodo de nominación concluye en el mes abril de cada año. A partir de ahí, los comités de las diferentes disciplinas deben reunirse para evaluar las candidaturas antes del mes de julio y como paso previo a la confirmación final, que tiene lugar en el mes de septiembre, según ha informado la Universidad.

A principios de año se conocía que el profesor de la Universidad de Oviedo Roberto Valdeón, del departamento de Filología Anglogermánica y Francesa, había sido nombrado director general de la Benjamins Translation Library, la colección de monografías de estudios de traducción de mayor prestigio internacional. Durante 2016, Valdeón compartió la dirección de forma transitoria con el profesor Yves Gambier (Finlandia), quien se retiró en diciembre. A lo largo de sus casi veinticinco años, la Benjamins Translation Library, de la editorial holandesa John Benjamins con sedes en Amsterdam y Filadelfia, ha publicado muchas de los obras de referencia en estudios de traducción, tanto trabajos teóricos como estudios empíricos. El propio Valdeón ha publicado con ellos la monografía "Translation and the Spanish Empire in the Americas" (2014).