Los alumnos de Infantil del colegio El Quirinal inician las clases sin la cubierta del patio

El colegio avilesino El Quirinal comenzó el curso sin la cubierta que da cobijo a los alumnos de Educación Infantil tanto en el momento de acceder a las aulas como en la hora del recreo. La techumbre de la gran estructura de hierro situada frente al edificio de los más pequeños fue retirada en el mes de agosto para su sustitución debido al deterioro que sufría desde tiempo atrás. Esta instalación es utilizada diariamente por doscientos niños de entre tres y cinco años y la falta de la misma obliga a los pequeños a permanecer en el interior de las clases los días de lluvia durante el descanso de media mañana. Al conocer el estado de las obras, los padres que ayer acudieron a las dependencias educativas manifestaron sus quejas ante lo que calificaron una "falta de previsión", como indicó Alma Barberena. "El patio es fundamental en estas edades y si llueve tienen que permanecer encerrados en las clases en un espacio muy pequeño", añadió Laura Giraldo. Pedro Arobes, por su parte, centró su preocupación en el ruido que generará la remodelación de la cubierta "Tendrán que trabajar fuera del horario lectivo", decía mientras esperaba en el patio a su hija de cuatro años.

La dirección del centro que cuenta con 674 alumnos de Educación Infantil y Primaria lamentaba ayer la situación, aseguraba no ser responsable de la misma al tratarse de una obra del Ayuntamiento, e indicaba no conocer los plazos de ejecución de la misma. "Vamos a acotar la zona por seguridad y los días de lluvia los niños no saldrán al patio", explicó Julia Fernández Peña, directora del mayor colegio público de Avilés.

Por su parte, la concejala de Educación aclaró que la instalación de la nueva cubierta, cuyo coste es de 25.755 euros, se encuentra en la fase final y aún está dentro de los plazos previstos. Asimismo, subrayó que los trabajos pendientes se ejecutarán de acuerdo con la dirección del colegio para interferir los mínimo posible en la actividad educativa.