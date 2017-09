La Fiscalía, centro de atención en la sentencia del "caso Marea"

La Fiscalía centra la atención ante la lectura de la sentencia de "Marea", el mayor caso de corrupción en la administración asturiana. El interés radica en conocer si el ministerio público interesará el ingreso inmediato en prisión de los condenados, sobre todo después de que el Principado anunciase ayer que sus servicios jurídicos adoptarán la misma decisión que tome la Fiscalía. Entre los condenados del caso Marea figuran el exconsejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre; la que fue su "número dos" en Educación, María Jesús Otero; la funcionaria Marta Renedo y los empresarios Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Sánchez.

El magistrado ponente de la sentencia, Francisco Javier Rodríguez Santocildes, dará lectura hoy a los hechos probados y a un extracto de los fundamentos de derecho del "caso Marea" después de el pasado día 1 se conociera el fallo, que también será leído en el acto de hoy. Existen dudas de que acto seguido pueda tener lugar una vistilla donde se decida el ingreso o no de alguno de los condenados en prisión, en el hipotético caso de que alguna de las partes personadas lo solicitara.

El Principado "no se va a separar del criterio de la Fiscalía" sobre la petición de prisión inmediata para los acusados en el "caso Marea", avanzó el consejero de la Presidencia, Guillermo Martínez, "La posición de los servicios jurídicos del Principado no va distar de la que adopte la Fiscalía. Siempre hemos mantenido un criterio idéntico al de la acusación pública en la petición de penas y multas y también lo haremos sobre la posible petición de prisión inmediata, teniendo en cuenta lo elevado de las penas", argumentó el portavoz del Gobierno regional. Emilio León, portavoz de Podemos, calificó de "cobardía política" que el Principado "se escude detrás de la Fiscalía para no asumir su responsabilidad". El primer pleno ordinario del nuevo curso político, que se celebra esta semana, también abordará la sentencia de Marea. Tanto el PP como Podemos preguntará por el alcance del "perjuicio económico" en la Consejería de Educación.