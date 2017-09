"En estos 35 años hemos intentado tener un buen producto, ofrecer una buena atención, un buen servicio y buenas instalaciones"

Situado en la Plaza de América, en pleno corazón de Oviedo, el restaurante Del Arco fue fundado en septiembre de 1982 por Ramón Sánchez del Arco, fallecido en 2009, cuya trayectoria profesional estaba avalada por la puesta en marcha, en los años setenta, del complejo hostelero El Urogallo, en El Entrego, en pleno corazón de la cuenca del Nalón.



Juan Ramón Sánchez, quien tomó el testigo de su padre hace varios años, ha mantenido la impronta y el sello familiar que siempre ha caracterizado al restaurante, un sello que se ve altamente reforzado con la calidad, el servicio y el buen hacer del que han hecho gala en sus tres décadas y media de andadura. Quien visita Del Arco encuentra un ambiente acogedor, con una decoración en la que predominan las maderas nobles, donde se puede disfrutar de lo mejor de una gastronomía tradicional renovada y actual. Un establecimiento de tradición que proporciona a sus clientes una atmósfera cálida y acogedora, así como una cocina que ha sabido evolucionar con el paso del tiempo. De sus fogones surgen los mejores productos del mar y de la huerta asturiana, que se traducen en una carta en la que aparecen numerosas referencias a la cocina regional.



En ella, no faltan la fabada, la menestra de verduras, o todo tipo de pescados de la costa del Cantábrico, tratados de manera impecable y proporcionándoles un toque de cocina moderna. También las carnes asturianas son protagonistas de recetas nacidas de sugerentes combinaciones. Mención aparte merecen sus postres, el arroz con leche o el hojaldre de manzana con crema de arroz entre muchos otros. A esto debe añadirse su bodega, formada por una gran selección de marcas y añadas, y estricta y cuidadosa en cuanto a la conservación, la cual completa una oferta gastronómica excelente.





- ¿La gastronomía asturiana tiene el reconocimiento que se merece?



- Creo que la restauración asturiana está muy bien valorada a nivel general, pero quizá los que la infravaloramos somos los asturianos. A nivel gastronómico, Asturias es una comunidad de gran nivel, y en la cornisa Cantábrica no disputamos la segunda posición junto con Galicia. El primer puesto lo ocupa sin duda el País Vasco, que está siempre a la vanguardia en la cocina.



- Un estudio publicado el pasado 2016 señalaba que Oviedo lidera el ranking de destinos turísticos gastronómicos nacionales por delante de Barcelona y Madrid€



- Como comentaba antes, los comensales de fuera de la región valoran mucho la gastronomía asturiana y buscan sitios de referencia a través de redes sociales, guías gastronómicas, la página del sello "Mesas de Asturias", etc. Desde hace unos par de años se nota un poco más el auge que tenemos en otras comunidades, hay un incremento de comensales de otros puntos del país, o incluso extranjeros. Es normal, ya que contamos con una despensa muy rica en verduras, carnes, pescados, etc.



- ¿Qué tiene la cocina de Del Arco que le diferencia del resto de restaurantes?



- Nacimos en el año 1982 y en estos 35 años hemos intentado tener un buen producto, ofrecer una buena atención, un buen servicio y buenas instalaciones. Somos un restaurante clásico en lo que a decoración se refiere, pero estamos a la vanguardia en gastronomía. Actualizamos la carta dos o tres veces al año y creo que aportamos el punto de innovación necesario y acorde con los tiempos. En cuanto al servicio que ofrecemos al cliente, creo que es diferente al de cualquier otro restaurante desde que entra por la puerta hasta que sale. Por otro lado, hay que destacar que el producto que trabajamos es de primer nivel, un producto variado gracias a que la despensa asturiana permite ofrecer de todo,

- ¿Cómo han ido evolucionando los comensales desde que abrieron hace 35 años hasta hoy?



- Cuando abrimos, la administración funcionaba y la situación económica general era buena, pero con la crisis el consumo disminuyó notablemente y estuvimos una temporada centrados principalmente en celebraciones, cumpleaños, y en algunas empresas que siguieron apostando por nuestro servicio. Aunque parece que la situación general está remontando y se ha anotado una ligera mejoría, no es tanto como pudiera parecer. Quizá la gente está esperando a ver qué pasa, no se confía del todo y actúa con cautela. Los clientes ahora, cuando acuden a un restaurante, valoran mucho el trato, el servicio, el buen hacer en general. Demandan una atención que también agradecen. A nivel gastronómico, nos hemos adaptado a los tiempos, ofreciendo platos y menús para diferentes presupuestos.



- Su plato favorito de la carta y por qué



- Tenemos entrantes como las "colas de cigala a la plancha, txangurro de centollo y salsa verde al ahumado de Pría" o el salpicón de marisco y bogavante del Cantábrico, que no podemos quitar de la carta porque tienen gran demanda. Alguna vez que hacemos el amago, siempre nos lo piden. También destacaría pescados como el pixin, el rape negro a la plancha con chipirones y berberechos o la merluza, la lubina, o el virrey de temporada.



- Hábleme de La Taberna de Del Arco€



- La abrimos en el año 2004 y lo que ofertamos es una carta de tapeo y un menú del día que tiene mucho éxito. Consta de tres entrantes, tres segundos y dos postres, para elegir uno de cada grupo. Lo tenemos todos los días, incluido el domingo, y por la noche hay tapas. La verdad es que no nos podemos quejar, los menús tienen un gran éxito.

¿Un vino puede arruinar una buena comida o mejorar una velada no tan buena?

- Por supuesto. En del Arco tenemos una carta de vino seleccionada y atractiva, una carta que incluye varios vinos asturianos de la zona de Cangas. Una buena o mala elección a veces es importante en la comida, y por ello recomiendo dejarse asesorar por el jefe de sala, quien ofrecerá el más idóneo en función de lo que se vaya a comer. Hay veces en las que el cliente, independientemente de lo que coma, ya viene con el vino elegido.



- La lista de premios que ha recibido su local es casi interminable€

- Hemos tenido algún reconocimiento en guías gastronómicas de prestigio y por parte de expertos. La verdad es cuando recibes una distinción te presta, ya que es síntoma de que estás trabajando bien. Cuando viene por parte del público es muy importante, pero también está bien que de vez en cuando te lleguen buenas críticas de profesionales del sector, ya que te estimula para seguir en la misma línea y te hace trabajar cada día con ilusión.



- ¿Qué consejo de todos los que le ha dado su padre tiene más presente?

- Siempre nos dijo que fuésemos honrados y trabajadores, nos inculcó el sacrificio diario, así como el gestionar la empresa de la mejor manera. Aquí trabaja mucha gente, tenemos una amplia plantilla de empleados que debemos cuidar. Siempre hemos procurado tener a los mejores trabajadores y que estén a gusto, ya que es una profesión muy dura, con horarios complicados. Mi padre nos inculcó una gran capacidad de esfuerzo y sacrificio, y esa es la línea que yo sigo. No conozco otra cosa.



Qué ver en Oviedo

Foto cedida por la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias / Benedicto Santos

Oviedo es una ciudad ideada para perderse de forma consciente. La capital del Principado, muestra múltiples atractivos que la hacen destacar de forma patente, entre ellos su excepcional calidad de vida, sus bellos y notables edificios, sus manifestaciones artísticas o su excelente gastronomía. Uno de sus grandes referentes, culinariamente hablando, es el Restaurante Del Arco, ubicado en la plaza de América, una de las "zonas nobles" de la ciudad.A partir de la segunda mitad del siglo pasado, la burguesía se fue asentando en un grupo de calles céntricas como las de Asturias, Cervantes, Ma­temático Pedrayes, Marqués de Teverga o Avenida de Galicia, calles que, además de tener una gran oferta comercial, pueden presumir de contar con modernos edificios como el conocido como "el Serrucho", situado en el número 15 de la calle Cervantes, obra de Ignacio Álvarez Castelao, uno de los arquitectos más renombrados del siglo pasado. Sucesivas líneas verticales de muro de las que salen hacia fuera balcones con una repetición modular que ofrece una imagen de sierra. Desde la Plaza de América se extiende el polígono de Llamaquique donde destaca el edificio del Principado, una construcción acristalada que acoge las dependencias administrativas de las Consejerías del Principado de Asturias. En las paredes laterales de las escalinatas del acceso principal de este edificio se encuentran sendos murales de Francisco Fresno, que responden a la tendencia informalista y abstracta de su autor. Frente a este inmueble y en la misma parcela se levanta el Palacio de Justicia de Asturias, sede de juzgados y organismos judiciales de la región.Asimismo, en las proximidades de esta plaza se encuentra el Palacio de Exposicio­nes y Congresos "Ciudad de Oviedo", obra del escultor y arquitecto valen­ciano Santiago Calatrava. Esta singular edificación dota a la ciudad de una imagen única, moderna y vanguardista, combinando servicios hoteleros y comerciales; debido a su situación y sus amplias instalaciones se ha conver­tido en el centro neurálgico de los congresos nacionales e internacionales que se celebran en Asturias. La edificación está formada por dos módulos, uno exterior que rodea el palacio y se sostiene sobre complejos pórticos de acero creando una forma de U; y otro central y de mayor envergadura en forma de concha donde se sitúan las salas de congresos y un centro comer­cial parcialmente soterrado.

