La comisión de investigación de listas de espera culpa a los gestores sanitarios socialistas de ocultar información

Todos los partidos de la Junta General del Principado, a excepción del PSOE, han dado esta mañana el visto bueno al dictamen de la comisión de investigación de las listas de espera en la sanidad pública. El texto aprobado responsabiliza al actual equipo de la Consejería de Sanidad, y también al anterior, de propiciar un "apagón informativo" en la difusión de datos sobre demoras para operaciones, consultas y pruebas diagnósticas. Además, el informe incorpora recomendaciones de gestión encaminadas a la reducción de las esperas, entre las que se incluye dar mayor protagonismo a los servicios de atención primaria y al personal de enfermería.

Ahora, el dictamen deberá ser remitido al Pleno de la Junta, para que sea votado en las próximas semanas.

El PSOE ha presentado un voto particular. "No podemos legitimar las imputaciones de responsabilidad que se hacen a los anteriores responsables de la sanidad ni tampoco a los actuales. No se ha podido acreditar ningún hecho que permita realizar esta imputación", ha enfatizado la diputada Carmen Eva Pérez Ordieres.

"Nuestra satisfacción es enorme", ha afirmado Andrés Fernández Vilanova, diputado de Podemos, impulsor de la comisión y presidente de la misma. "A pesar de las trabas sufridas, el dictamen será el revulsivo necesario para poner rumbo a una sanidad asturiana que se encontraba a la deriva", ha subrayado Vilanova.

Carlos Suárez, diputado del PP, ha subrayado que los objetivos de su formación "se han conseguido"; de ahí el apoyo de los populares al dictamen final. "Nos habíamos propuesto, por una parte, investigar y conocer el apagón informativo producido en las listas de espera en 2014 y concretar las responsabilidades políticas de esos hechos; y, por otra parte, evitar la creación de un circo mediático para dirimir el poder y la influencia la izquierda asturiana. Hemos logrado las dos cosas, y se han establecido responsabilidades políticas que algunos quieren negar, pero que ocurrieron", ha indicado Suárez

La diputada de Foro Carmen Fernández ha destacado que su formación ha dado el visto bueno al informe porque "todas nuestras propuestas de mejora han sido aceptadas". "Ha quedado acreditada la nefasta gestión del exconsejero Faustino Blanco que afectaba tanto a profesionales como a los usuarios de la sanidad asturiana", ha precisado Fernández. "La Comisión ha demostrado que es más que posible publicar las listas de espera reales, lo que hasta la fecha no está realizando el Gobierno actual", ha apostillado la representante forista.