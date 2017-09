Foro marca líneas rojas a De la Serna para acordar el Presupuesto de 2018

La presidenta de Foro, Cristina Coto, lanzó ayer varios avisos al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, acerca de la ejecución de los acuerdos alcanzados sobre la variante de Pajares que permitieron la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2017. El más rotundo fue para condicionar el apoyo forista al presupuesto del próximo año al cumplimiento del pacto suscrito para las cuentas actuales.

"La ejecución de los Presupuestos del Estado para 2017 aprobados por el Congreso con las enmiendas pactadas entre PP y Foro es una condición 'sine qua non' para alcanzar un nuevo acuerdo para 2018", afirmó Cristina Coto, quien sostuvo que "si De la Serna ha anunciado que el AVE llegará a Galicia en 2019 tras desbloquear los 21 tramos pendientes, no hay razón alguna para que también llegue a Asturias a finales de ese año, si desbloquea de una vez el tramo pendiente y ADIF deja de colocar vías de ancho ibérico en la vertiente leonesa". Además, Coto mostró su malestar por no haber sido invitada al acto protocolario en Avilés del pasado lunes pese a ser "socio del Gobierno" y figurar en sus acuerdos la conclusión de los accesos al PEPA.

El ADIF sacó ayer un comunicado en el que reiteró que "continúa trabajando para la llegada de la alta velocidad a Asturias en 2020" y replicó a Foro, sin nombrarlo, asegurando que no se puede comparar la evolución de las obras de Galicia con las de Asturias: "la necesidad de desarrollar un complejo conjunto de actuaciones no permite homologar la situación de la conexión de alta velocidad a Asturias a otras líneas de alta velocidad donde no fue preciso modificar los proyectos inicialmente previstos".

El diputado de IU, Ovidio Zapico, lamentó que el Ministro "no tiene ni una mala palabra ni una buena obra" tras señalar que no ha concretado la apertura de un solo kilómetro ferroviario.