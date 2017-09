Sobre el futuro penal de los acusados

¿Hay posibilidades de que los acusados vayan a la cárcel en breve?

La acusación que ejerce Podemos pidió la semana pasada la celebración de una vistilla con el fin inequívoco de solicitar el ingreso en prisión de los condenados. Otras partes, como la acusación particular que ejerce Teresa Porrúa, también está dispuesta a solicitar el ingreso, salvo que Marta Renedo pida perdón por el daño causado. El Principado pedirá prisión solo si lo hace la Fiscalía, que todavía no se ha manifestado. Otras acusaciones no estarían disconformes con que los acusados esperasen en libertad el resultado de sus recursos ante el Supremo, lo que, de confirmarse la sentencia, pospondría su ingreso en prisión de dos a cuatro años. La vistilla se terminará celebrando la semana que viene, o incluso la siguiente. Hay sin embargo un caso especial, el de Alfonso Carlos Sánchez, de Apsa, condenado a ocho años por un delito fiscal. Esta sentencia es firme, aunque el juez ha suspendido su ejecución a la espera de conocer el desenlace en la sección tercera de la Audiencia.

¿Qué argumentos pueden llevar a prisión a los acusados?

Los letrados de esta causa consultados indican que no es tan fácil que se decrete el ingreso en prisión de los acusados. El argumento del riesgo de fuga es un tanto endeble, dado que los condenados han respondido a todos los requerimientos de la Justicia. Otra cosa es el argumento de la alarma social. Y es que los delitos de corrupción generan últimamente un gran reproche entre los ciudadanos.