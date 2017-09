Lastra asume "el reto" de mejorar el plan regional de residuos junto a la oposición

El consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, asumió ayer "el reto" de mejorar el nuevo plan regional de residuos, que descarta la construcción de una incineradora y apuesta por la ampliación del vertedero de Serín. El nuevo titular de Medio Ambiente trasladó ese compromiso en la primera comisión parlamentaria del nuevo curso político a una pregunta formulada por el portavoz de Ciudadanos, Nicanor García.

El diputado de la formación naranja trasladó una pregunta muy concreta al Consejero: "¿Cumple el nuevo plan con la ley regional de Sostenibilidad, que apuesta por reciclar, reutilizar y reaprovechar al máximo los residuos?". Lastra indicó que el nuevo plan sobre la gestión de residuos es el fruto de un trabajo previo, en el que se registraron 199 consultas y 32 respuestas. "Es el que hemos podido conformar", respondió el consejero de Infraestructuras , tras admitir que el rechazo de la oposición a la construcción de una incineradora fue unánime. "Este plan no contempla una incineradora porque no hay posibilidades de que de los grupos políticos la acepten. No la quieren. No encontré respuesta positiva de nadie", indicó el titular del que depende ahora la política medio ambiental del Principado, un área en la que ha sustituido a Belén Fernández.

Fernando Lastra dejó claro en sede parlamentaria su interés en "abrir un debate de interés general para toda Asturias" acerca del futuro de la gestión y tratamiento de los residuos. "Las características del plan tienen mucho que ver con la situación política de Asturias", sostuvo el Consejero quien recalcó que el documento se encuentra ahora en consulta pública durante un plazo de 45 días y en la que espera "una actitud constructiva de todos los grupos parlamentarios". Dentro del discurso conciliador y marcadamente institucional que ha caracterizado las primeras decisiones de Lastra desde que dejó la portavocía del Grupo Socialista para asumir una de las principales carteras del Gobierno regional, ayer lanzó un ofrecimiento al conjunto de los grupos de la Cámara, aprovechando la pregunta del portavoz de Ciudadanos. "Confío en una actitud positiva; sumen, aporten y enriquezcan (...) Aprovechemos las experiencias. Mejoremos el plan, ese es el reto", trasladó Lastra, que mañana tendrá que responder en el primer pleno del nuevo curso político a una interpelación sobre el plan de residuos registrada por la diputada Carmen Fernández, de Foro.

El contenedor marrón

El portavoz de Ciudadanos, Nicanor García, aseguró que su pregunta en la comisión no tenía la intención de enmienda de totalidad a la nueva estrategia sobre la gestión de residuos anunciada por el Gobierno socialista el pasado mes de agosto pero trasladó su mayor inquietud: "no vemos que el plan priorice el incremento de la separación en origen y el plazo del año 2020 está ahí", afirmó el diputado del grupo naranja.

La fracción resto, la basura que queda después de la labor de reciclaje todavía está en volúmenes muy elevados en Asturias. Nicanor García hizo hincapié en la necesidad de "avanzar en la instalación de contenedores marrones, para depositar los restos orgánicos y de esta manera reducir la fracción resto" y lamentó que en los tres principales ciudades de la región no se realice esa recogida y también planteó incentivos para los vecinos que reciclen.