"En la sociedad no caben comportamientos como éstos", afirma el Gobierno

El Gobierno del Principado se cuida mucho de comentar las revelaciones de la sentencia sobre el "modus operandi" de sus antecesores condenados por el "caso Marea" y tampoco adelanta sus pasos en el proceso, aclaran que no lo harán antes de analizar el contenido de la sentencia, pero la postura oficial del Ejecutivo autonómico sigue mandando por delante su "firmeza". El portavoz y consejero de la Presidencia, Guillermo Martínez, sí escuchó de boca del tribunal el resumen de los hechos que se consideran probados y que "no sólo merecen una condena jurídica", sostiene. "En nuestra sociedad no puede tener cabida ningún comportamiento como los que se relatan en el fallo".

Todavía sin análisis de texto sobre el que fundamentar una decisión sobre la postura que adoptará la representación procesal del Principado respecto a las peticiones de ejecución, Martínez reitera su convicción de que desde el Gobierno "hemos actuado con absoluta firmeza y convicción. Hemos pedido responsabilidades, y no sólo las económicas", enlaza, "también las penas de cárcel correspondientes". Repite una vez más el mantra con el que el Principado se previene contra los reproches desde que el primer día de este mes se conocieron las condenas para los acusados: "Las penas de la sentencia se parecen mucho a las que solicitaban tanto la Fiscalía como el Gobierno del Principado".

"Que den la cara"

La presidenta del PP asturiano reveló su contrariedad por la actitud de Javier Fernández tras conocerse la sentencia sobre el "caso Marea". "El máximo responsable del Gobierno no ha dicho todavía ni una sola palabra cuando debería haber dado una explicación pública. Que diga que le abochorna o lo que estime conveniente, pero dando la cara", afirmó Mercedes Fernández ante su ejecutiva. "Es impresionante, no ha dicho ni una palabra de un caso importantísimo de corrupción".