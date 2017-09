El PP se plantea pedir la dimisión del director de TPA por dar el debate de la FSA

El Partido Popular mostró ayer, en el Pleno de la Junta, su indignación por la retransmisión en la televisión autonómica (TPA) del debate entre Adrián Barbón y José María Pérez, los dos candidatos a la secretaría general de la Federación Socialista Asturiana (FSA), el pasado día 4.

El diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons, preguntó al consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, si el Gobierno regional conocía y ordenó esta retransmisión. "Ni la conocía ni la ordenó", respondió Martínez. "Usted me dice que no sabía nada, y no le creo. Fue una vergüenza suspender la programación ordinaria y tenerla secuestrada hora y media", replicó Cuervas-Mons, quien anunció que su formación pedirá la comparecencia del director general de la RTPA, Antonio Virgili. "Si fue decisión suya, es como para pedir su dimisión", argumentó el diputado popular. "Sé que nunca veré debatiendo a dos miembros del PP, contrarreplicó el Consejero. Y apostilló: "La audiencia de ese debate fue superior a la de la programación habitual".

El diputado de IU Gaspar Llamazares comunicó a la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, su preocupación por las consecuencias del futuro modelo de financiación autonómica, que algunos expertos preludian perjudicial para Asturias. "Hablamos de un documento técnico, pero lo que mal empieza, mal acaba, y esto no tiene buena pinta", aseveró Llamazares. "Tiene aspectos positivos y otros que no compartimos. Este Gobierno buscará una sola voz en defensa de los intereses de Asturias", respondió Carcedo.

De otro lado, el consejero de Educación, Genaro Alonso, atribuyó al diputado de Ciudadanos, Nicanor García, la "paternidad" del programa de centros bilingües y el establecimiento del sistema de sorteo para acceder al mismo en los casos de escasez de plazas.