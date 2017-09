El tribunal decide el día 25 si manda a prisión a los condenados

Finalmente, la vistilla para decidir si los condenados van a prisión se celebrará el próximo día 25, lunes, a las diez de la mañana. Algunas posiciones ya se han ido determinando estos días. Alberto Suárez, abogado de Podemos, ha indicado que pedirá el ingreso en prisión. A mayor abundamiento, el portavoz de Podemos en el Parlamento, Daniel Ripa, ofreció ayer al Gobierno consensuar una ley anticorrupción si pedía el ingreso en la cárcel de Riopedre y los demás.

El Gobierno ya indicó que se alineará con lo que diga la Fiscalía. Otra acusación particular, la que ejerce María Teresa Porrúa, asesorada por Antonio Pineda, está dispuesta a no pedir cárcel si Renedo se disculpa. Las defensas pedirán, obviamente, que los acusados sigan en libertad hasta que decida el Supremo. Y es que han demostrado todos estos años que no hay riesgo de fuga.