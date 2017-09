"Mariano Rajoy es ejemplo de autoritarismo", clama Joan Tardá en Llanes

El Mazucu (Llanes), Emilio G. CEA

El diputado de Esquerra Republicana de Catalunya en el congreso de los Diputados Joan Tardá fue esta mañana protagonista del acto de homenaje a los luchadores que por defender a la II República dejaron su vida en el alto de la Tornería, en Llanes, durante la Guerra Civil. Al acto, convocado por la Federación Asturiana de Memoria y República (Famyr), acudieron más de un centenar de personas. Tardá no pudo evitar abordar la cuestión catalana: "Siempre hemos estado abiertos a negociar los términos del referéndum pero no han querido". Habló de que el gobierno de España "está utilizando el miedo". Y añadió: "Los ciudadanos catalanes no van a renunciar a sus anhelos de libertad por miedo". Calificó a Mariano Rajoy como "ejemplo de autoritarismo" y señaló que el gobierno español ha optado "por una respuesta autoritaria a la demanda cívica del pueblo catalán". El diputado cree que en España ya se aplica el artículo 155 de la Constitución "por la puerta de atrás" y al respecto habló "de una situación de asedio al sistema político catalán".

El diputado de Esquerra en Madrid mostró su disconformidad con el Ayuntamiento de Gijón, gobernado por Foro, que hace unos días se negó a ceder una instalación municipal para que el ella tuviese lugar un acto que iba a celebrarse ayer bajo el título "Cataluña, de la Transición al Referéndum". "Es lamentable que se haya suspendido", dijo. En su opinión, lo ocurrido "sirve para darnos cuenta de que la democracia en la que vivimos es frágil y hay quien pretende manipularla hasta extremos absurdos", dijo.