Josefa Pardo ya tiene su merecido premio

"A mí nunca me toca". Esta frase está grabada en la memoria de María José Gómez Pardo. Tanto ella como su hermana menor, María Teresa, la oían en casa una y otra vez. Su madre, Josefa Pardo Fernández, fiel lectora de LA NUEVA ESPAÑA desde hace más de medio siglo, no podía evitar lamentarse porque, a pesar de participar en todas las promociones y sorteos que ha puesto en marcha esta cabecera en las últimas décadas, nunca le sonreía la fortuna. Hasta esta semana. Quien la sigue dicen que "la consigue", y el caso de esta gallega afincada en Oviedo es un claro ejemplo de que la fidelidad a este diario y la perseverancia siempre son recompensadas. "Me emocioné y todo cuando me enteré que ella era la ganadora", reconoce su hija.

A sus 85 años, Josefa Pardo puede presumir de tener coche nuevo. Incluso bromeaba estos días en casa con apuntarse a la autoescuela para sacarse el carné y ponerse a los mandos del Nissan Juke LNE.es que acaba de ganar. Así lo asegura su hija mayor, quien no puede ocultar la satisfacción de que su madre, por fin, haya resultado ganadora de uno de los sorteos. Tampoco puede evitar su admiración por ella. No es extraño, ya que, a pesar de ser octogenaria, su madre destila vitalidad por los cuatro costados. El pasado mes de marzo se operó de una de sus rodillas, lo que no le ha impedido seguir con su rutina diaria de cuidar a su esposo, Benjamín Gómez Fernández, de 91 años, y salir de casa a comprar LA NUEVA ESPAÑA en el quiosco de enfrente, en la calle Flórez Estrada. "Desde hace unos meses tiene a una persona que le ayuda en casa, pero hasta entonces siempre lo ha hecho todo ella, se ha desvivido por la familia y no ha habido ni un sólo día que no comprara el periódico", cuenta su hija.

Ama de casa y madre y abuela ejemplar, Josefa Pardo nació, al igual que su marido, en la localidad lucense de Fonsagrada. Hace 61 años, tras contraer matrimonio, se trasladaron a vivir al barrio ovetense del Cristo, y de ahí no se han movido. "Mi madre es feliz en su zona, sale y conoce a todos los vecinos, saluda a todos los dueños de la tiendas..., se respira una atmósfera entrañable por allí", asegura María José Gómez, quien tiene claro que su madre le dará el coche a aquel familiar que ella considere que más lo necesita. Además de sus hijas, hay dos candidatas más a ponerse al volante del Nissan Juke: sus nietas, Sandra y Silvia Suárez Gómez, de 32 y 28 años, respectivamente. Estas dos últimas parten con ventaja ya que, según cuenta su madre, su abuela las adora.

La edición 2017 de la gran promoción estival de LA NUEVA ESPAÑA no ha podido tener un broche mejor, ya que Josefa Pardo representa como nadie la fidelidad de los lectores a esta cabecera. Por ello, ya tiene en su poder su merecido premio, un fantástico Nissan Juke LNE.es, una edición especial que se caracteriza por incluir en el vehículo un alerón trasero y unos embellecedores en los retrovisores, en las manetas de las puertas y en las ópticas del coche, todos ellos en acabados de carbono en tono granate. Además, los vehículos llevan en la parte trasera derecha la firma LNE.es Edition. En cuanto al modelo, se trata del Juke 1.2 de gasolina, DIG-T, dotado con 115 caballos, equipamiento Acenta y cinco puertas. Un crossover fácil de conducir, de fuerte imagen, con unas dimensiones de utilitario (4,14 metros de largo) y con la practicidad mejorada gracias a una mayor capacidad de maletero (354 litros). Además, permite que los asientos se plieguen mejor para aumentar la capacidad del cofre, conservando una superficie plana. En el exterior, los faros cuentan con luces diurnas de led y con la opción de faros de xenón. El equipamiento del pequeño SUV de Nissan cuenta con un techo panorámico practicable, así como con novedosos sistemas tecnológicos.