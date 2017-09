Barbón y Pérez acuerdan el reparto proporcional de los delegados al congreso regional

Los delegados que participarán en el congreso regional de la FSA, previsto para los próximos 30 de septiembre y 1 de octubre, representarán de manera proporcional los resultados de las primarias celebradas ayer que dieron la victoria a Adrián Barbón, nuevo secretario general del PSOE asturiano.

El sector de Barbón y el del otro aspirante, el portavoz municipal de Gijón, José María Pérez, han alcanzado esta mañana un acuerdo para que la elección de delegados al congreso regional se produzca sin confrontación de listas, mediante un reparto proporcional de los representantes de cada agrupación acorde con el resultado local de las primarias.

Las conversaciones entre ambos sectores se desarrollaron a primera hora de la mañana y el acuerdo es análogo al que se produjo en Asturias tras las primarias federales que dieron la victoria a Pedro Sánchez. También entonces se repartieron de forma proporcional los delegados asturianos al congreso federal.

Este acuerdo, no obstante, no despeja si habrá integración del sector perdedor en la futura ejecutiva de Adrián Barbón. El nuevo secretario general de la FSA afirmó durante la campaña que "no habría reparto de sillones" pero que su dirección del partido "reflejará claramente la pluralidad".

Los partidarios de Pérez confían en que el congreso regional se desarrolle sin conflicto, aunque recelan de cómo se compondrá la ejecutiva de Barbón, quien la noche electoral señaló que estará formada por los integrantes de su equipo de campaña.

Las agrupaciones locales tienen hasta el jueves para celebrar asambleas en las que establecer quiénes serán sus representantes en el congreso regional de la FSA.