El curso empezó con 924 docentes menos, denuncian los sindicatos de la enseñanza

Las más 900 nuevas plazas de profesores interinos que ayer ofertó la Consejería de Educación demuestran "un fallo enorme de planificación", según denuncian los sindicatos. "El curso no se inició con normalidad, como aseguraba el Consejero; empezó con 924 docentes menos, y eso es inadmisible", insistieron las organizaciones educativas tras conocer los detalles de esta segunda convocatoria, que cubre las vacantes que dejó fuera la primera, de 2.622 y publicada agosto. La cifra, dicen los sindicatos, es "desorbitada" y evidencia "falta de planificación o una intención de ahorrar dinero". Los interinos que resulten contratados no llegarán a los colegios hasta el lunes 25 de septiembre, dos semanas después del inicio del curso.

"Deseamos que esta convocatoria cubra de verdad todas las necesidades, porque de haber más ya sería un disparate" , afirma Gumersindo Rodríguez, presidente del sindicato ANPE Asturias. Al menos, el consejero Genaro Alonso aseguró que será la vencida y no habrá una tercera: "Esta convocatoria tiende a eso, a cubrir todas las vacantes y sustituciones que en estos momentos no están cubiertas; algunas de ellas imprevisibles porque surgieron una vez iniciado el curso". "Prevemos que en su inmensa mayoría se cubran, eso si no tenemos problemas informáticos o de otro tipo", añadió. Los profesores tendrán hasta mañana a las diez de la mañana para formalizar la solicitud de plazas. La mayoría de ellas, 389, son para Educación Secundaria. El sindicato SUATEA indica que todavía puede faltar alguna plaza de Formación Profesional, aunque habrá que esperar a un análisis más profundo hoy.

"El Consejero decía que el curso había comenzado con normalidad y empezar sin 900 profesores no es normal", resaltó Emma Rodríguez, portavoz de SUATEA, quien advirtió que, como consecuencia de la segunda convocatoria, algunos interinos "tienen que optar por plazas que pueden ser contrarias a sus intereses". Gumersindo Rodríguez, de ANPE, califica de "desmadre" el inicio del curso y culpa de ello al Gobierno: "De nada sirve ampliar el plazo de peticiones si la planificación está mal hecha. Las contrataciones tenían que haberse hecho el 1 de septiembre".