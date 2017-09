El dueño del Model's se agarra a la falta de testigos

El juicio contra el exdueño del Model's, Miguel Ángel López robledo, y el encargado del mismo, Renato Fernández, ha concluido esta mañana. La Fiscalía mantiene las penas solicitadas -cierre del local por dos años y dos años y medio de cárcel para los dos acusados-, pero las defensas se agarran a la falta de testigos. Esta mañana estaban convocadas una veintena de mujeres que trabajaban en el local, pero solo acudieron dos, para dar parcialmente la razón a los acusados.

El abogado de Miguel Ángel López robledo acusó a la Fiscalía de concertarse con el único camarero que ha asegurado en la vista que el Model's era un club de alterne. El abogado Ricardo González indicó que el camarero H. G. G. no tiene credibilidad puesto que está enemistado con con el club, porque quiere dejar de trabajar cobrando una sustanciosa indemnización, a lo que el club se niega. Por otro lado, minimizó las declaraciones de los guardias civiles e inspectores de Trabajo, porque no se han visto corroboradas por las mujeres que estaban en el local. De forma alternativa, hizo una sutil distinción entre la prostitución y el alterne. Para la defensa, en el Model's las mujeres se prostituían, una actividad atípica, y que no requiere por tanto que las mujeres que la ejercen se inscriban en la seguridad social, pero no trabajaban en el alterne, lo que sí las hubiese obligado a asegurarse. Por tanto, no ha delito. Jesús Villa, abogado de Renato Fernández, adujo que éste no tenía capacidad ni obligación de asegurar a las trabajadoras, puesto que era un simple empleado, aunque con capacidad de dar órdenes.

Este juicio ha quedado visto para sentencia a la una y cuarto de la tarde, pero el martes que viene, lo acusados volverán a sentarse en el banquillo, esta vez en la sección segunda de la Audiencia, para responder por delitos similares que se remontan al año 2013, por los que el fiscal pide dos años de cierre del local y una condena de tres años y medio a cada uno.