Podemos critica la segunda semana sin Pleno, ahora por el congreso de la FSA

La Junta de Portavoces del Parlamento asturiano tumbó ayer la petición de Podemos de tramitar por vía exprés una ley regional de reparación a las víctimas del franquismo. La mayoría de los grupos de la Junta General votó en contra de aplicar el procedimiento más rápido, que elimina los trámites de comparecencias y presentación de enmiendas, a la vista de un informe del Letrado Mayor que considera "manifiestamente inviable" que una ley del Principado pueda considerar ilegales o nulas de pleno de derecho las sentencias dictadas por causas políticas durante el régimen franquista. La iniciativa legislativa presentada por Podemos es similar a una ley aprobada por la Generalitat catalana a la que el Gobierno central ha anunciado un recurso de inconstitucionalidad.

El portavoz de Podemos, Emilio León, lamentó la negativa a la tramitación urgente de "una ley muy simple en su formulación". Esta iniciativa legislativa interesa en su único artículo que se declaren ilegales los tribunales militares "que actuaron en Asturias a partir de octubre de 1937 hasta diciembre de 1978" así como la nulidad "de todas las sentencias y resoluciones de las causas instruidas y de los consejos de guerra, dictadas por causas políticas por el régimen franquista".

El Letrado Mayor señala en su informe dos puntos débiles que, a su juicio, hacen "manifiestamente inviable" una ley del Principado sobre esta materia. En primer lugar, cuestiona la retroactividad que pretende la iniciativa podemista. "En nuestro ordenamiento jurídico actual, una anulación legislativa del tipo de la que aquí se examina pasaría por dar aplicación retroactiva a la Constitución", algo que no es posible al no estar previsto supuesto en la citada Carta Magna. El responsable de los servicios jurídicos del parlamento asturiano añade que "el Principado carece de las competencias que serían precisas para poder intervenir" sobre la Administración de Justicia, ya que tanto la legislación procesal y penal como la relativa a las Fuerzas Armadas, "son materias reservadas al Estado", aunque abre la puerta a la votación en el Pleno de la toma de consideración de la ley si se obvia el artículo único de la ley y se mantiene la disposición final "que no hace acreedora a tales objeciones". Esa disposición autoriza al Archivo Histórico de Asturias a elaborar y actualizar una lista de los procesos instruidos durante franquismo en la región.

El portavoz socialista, Marcelino Marcos Líndez, justificó el voto en contra de su grupo en el contenido del informe del Letrado Mayor. "Estando de acuerdo con la filosofía de la iniciativa, aquí no estamos para titulares ni para filosofías si no para tramitar leyes. Y hacer una tramitación con lectura única implicaría que no hubiera comparecencias ni enmiendas", argumentó el portavoz del Grupo Socialista. Ahora, la iniciativa de Podemos deberá ser objeto de una tramitación ordinaria, más prolongada y sujeta a dichos plazos.