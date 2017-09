Barbón dimitirá el 10 de octubre como alcalde de Laviana

El nuevo secretario general de la FSA, Adrián Barbón, dimitirá como alcalde de Laviana el próximo 10 de octubre, según comunicó el regidor por medio de una nota de prensa. Barbón da asi por "cumplido el compromiso adquirido durante la campaña de primarias, siendo incompatible su cargo de Secretario General de la FSA-PSOE con la Alcaldía de Laviana".

El Ayuntamiento convocará un Pleno extraordinario en el que Barbón presentará su renuncia tras haber desempeñado el puesto de Alcalde durante 9 años. Barbón ha sido el Alcalde que más tiempo ha ocupado el sillón de regidor de Laviana en el periodo democrático.

La Comisión Ejecutiva Municipal como el Grupo Socialista municipal han propuesto como candidato y por unanimidad, a Julio García Rodríguez, actual vicealcalde de Laviana. La propuesta se analizará también con la militancia socialista del municipio. La estimación del PSOE es que el Pleno para elección del nuevo Alcalde de Laviana se celebre en torno al 20 de octubre.

Adrián Barbón dimite "para centrarse en sus nuevas responsabilidades al frente de los socialistas asturianos". Sin embargo, según señala en el comunicado, "continuará algunas semanas más de concejal, para votar en la elección de nuevo Alcalde y presidir la Asociación de Comarcas Mineras (ACOM) hasta el mes de noviembre", fecha en la que habría de celebrarse una nueva asamblea de la asociación para elegir al nuevo Presidente.

"Al anunciar que mi dimisión como Alcalde está cerca, que es cuestión de días, siento muchísima emoción, y porqué no decirlo, también pena por abandonar la Alcaldía. Pero sé que hago lo correcto, cumplo con lo prometido y garantizo que Laviana tenga un Alcalde a tiempo completo, que es lo que merece. Además el candidato para sustituirme es, sin dudas, el mejor de los posibles. Si alguien conoce el funcionamiento del Gobierno Local de Laviana y del Ayuntamiento, los proyectos en marcha, la gestión municipal, ése es el vicealcalde Julio García, quién además lleva seis años sustituyéndome al frente de la Alcaldía cuando por mis múltiples responsabilidades no podía atender mis funciones. Estamos en muy buenas manos y Laviana tendrá con Julio un excelente Alcalde", ha declarado Barbón.

Por su parte, el ya candidato a la Alcaldía de Laviana por el PSOE, Julio García, afirmó que asume la propuesta "con humildad y por responsabilidad, contando con el apoyo de todos los concejales socialistas y de la ejecutiva municipal. El reto es difícil, lo sé, pero también parto con una ventaja, mis seis años al frente de la vicealcaldía, coordinando el funcionamiento ordinario del Ayuntamiento, lo que me da un conocimiento sobre la gestión municipal que garantiza que el trabajo del Gobierno Local no se va a parar. Si el Pleno me elige Alcalde de Laviana redoblaré mi compromiso con los vecinos y vecinas, aportando todo mi esfuerzo y dedicación."