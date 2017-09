Podemos e IU se oponen a la ley de muerte digna por innecesaria y por no defender la eutanasia

Los grupos parlamentarios Podemos e Izquierda Unida (IU) se mostraron ayer contrarios a la nueva ley de muerte digna al considerarla "inútil" e "innecesaria". Ambos grupos reivindicaron la modificación del Código Penal para despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido, impulsando mociones desde el Parlamento asturiano al Congreso. Podemos fue más allá y puso como condición a dar su apoyo a la nueva ley que la FSA "convenza" al PSOE para que lleve una proposición de ley al Parlamento nacional. La futura ley, que ahora se someterá a las enmiendas, sí cuenta con el apoyo socialista, del PP y de Ciudadanos.

El consejero de Sanidad, Francisco del Busto, compareció ayer en la Junta General para defender la ley sobre derechos y garantías de la dignidad de las personas al final de la vida, que "parte del firme propósito de salvaguardar la voluntad de los pacientes y de ofrecerles el mayor alivio posible ante el sufrimiento físico, psíquico y moral", señaló. También destacó que "ofrece seguridad jurídica a los profesionales sanitarios para que puedan cumplir plenamente con los deseos del paciente al final de su vida", siempre dentro del marco legal.

José Ramón Riera, gerente del Sespa, destacó "siempre es necesario contar con más medios", pero añadió que el Principado tiene 12 equipos de cuidados paliativos de atención domiciliaria, lo que supone una unidad por cada 83.000 habitantes cuando la ratio nacional está en una por cada 150.000.

También intervino la directora gerente del ERA, Graciela Blanco, quien aseguró que la futura ley favorecerá mejorar la formación de los profesionales, sobre todo en el trato a las familias, en los centros geriátricos.

El diputado de Podemos, Andrés Fernández criticó que la futura ley es "un recopilatorio de lo que existe" y que no es de muerte digna porque no recoge ni la eutanasia ni el suicidio asistido. El portavoz de IU, Gaspar Llamazares, criticó que "no aporte nada" y que su enfoque "es defensivo, con el fin de proteger a los profesionales sanitarios".