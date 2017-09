El alcalde de Siero, sobre los exdirigentes de la FSA: "No todos son compañeros"

"No todos somos compañeros", aseguró ayer el alcalde de Siero, el socialista Ángel García "Cepi", en referencia a dirigentes salientes de la FSA, de quienes no recibió ninguna llamada después de que la dirección federal del PSOE decidiese archivar la investigación sobre su patrimonio que abrió la comisión de Garantías asturiana. "Esa palabra, la de compañero, se usa con poco rigor. En política hay gente que actúa de una manera y puede venirle en contra", advirtió. Tampoco García esperaba una disculpa: "Ni la esperaba ni lo necesito".

Ayer compareció tras conocerse el archivo de su investigacion y mostró una gran "satisfacción personal". Siempre defendí mi inocencia; me quedo con eso y con la alegría que le di a mi madre cuando se lo conté". Angel Garcia se refirió a un documento sobre su declaración de patrimonio el 16 de junio de 2007, su primer día como concejal, que demuestra que entonces "tenía un patrimonio importante, fruto del esfuerzo y el trabajo de toda una vida, muy parecido al que tengo ahora. Avala lo que dije en su día y lo que sigo diciendo".

El regidor atacó, sin nombrarlos, a los miembros de la FSA que promovieron la apertura del expediente sobre su patrimonio, recordando que "no pueden ponerse en peligro principios básicos como la presunción de inocencia. Tener que demostrar sistemáticamente que uno es inocente todos los días es un poco difícil, cansino y peligroso". A su juicio, en la política "uno debe ganarse los votos de una manera constructiva, no destructiva", y sin embargo "vivimos en un sistema político que está judicializado; algunos se empeñan en judicializarlo en atacarlo, en sembrar dudas, en acusar, con una forma de hacer política peligrosa y perjudicial para el sistema. A este paso no va a haber nadie normal que se quiera dedicar a la política", sostuvo. Actualmente, para el regidor, "estar política es insoportable", porque "cualquiera te puede denunciar y poner en duda". Su caso "ha sido injusto, y esto debe servir para reflexionar y que todos nos miremos al espejo. La política no puede ser un terreno en el que todo vale".

Con todo, la respuesta del comité, "clara, contundente y en un tiempo razonable", es "un motivo de alegría" y además demuestra "que el sistema, por mucho que alguno se empeñe, funciona, con sus imperfecciones, que mi partido funciona". Ahora, para García, reponer el daño "ya no tiene mayor importancia". Lo único que quiere es "que esto sirva de ejemplo para el futuro; quien tiene instrumentos a su cargo debería pensar en las consecuencias de un uso poco acertado".