De Lorenzo minimiza la merma de personal en la cárcel, donde sólo hay "incidentes aislados"

La cárcel de Asturias celebró la fiesta de la Merced, sin presencia de sindicatos ni las asociaciones que piden volver al modelo original de la UTE, pero con una nutrida asistencia de fuerzas de seguridad y la judicatura. El Delegado del Gobierno, Gabino de Lorenzo, felicitó al director del centro, Luis Fernández Fanjul, y avaló su gestión. Tras una misa en la iglesia de Posada, se celebró un acto en el restaurante Peña Mea de San Cucao. De Lorenzo comenzó por minimizar la merma de plantilla, caballo de batalla sindical. Puso cifras sobre la mesa: "Hay 1.274 reclusos, un 11 por ciento menos que en 2012. Ese año había 500 funcionarios, y 466 en 2016, un 7 por ciento menos". Por eso rechazó cualquier alarmismo. "Esta situación es mejorable y mejorará. El esfuerzo que han hecho los funcionarios durante la crisis ha permitido incrementar la oferta de empleo público con la convocatoria de 701 plazas para 2017", indicó.

El Delegado describió la situación de la prisión como de "normalidad", con "ausencia de incidentes relevantes y mejor convivencia entre reclusos". Para De Lorenzo, "los incidentes aislados no se deberían utilizar, una muerte natural certificada por los médicos no puede ser objeto de crítica oportunista acompañada de la petición del cese del director". Y denunció a "los agoreros que intentan desprestigiar a la UTE. No solo no ha cerrado, sino que goza de buena salud y reconocimiento".

Fernández Fanjul, por su parte, resaltó que el 80 por ciento de los presos sigue un programa de tratamiento. Y calificó de "vano intento" el de los "agoreros" que vaticinan que "la nave va a pique". Indicó además que 23 organizaciones, con 250 voluntarios, colaboran con la prisión.

En el acto se distinguió a 8 funcionarios por sus 25 años de servicio. También a la unidad de Conducciones de la Policía, el juzgado de paz de Llanera, las Urgencias del HUCA, el centro de Educación de Adultos de Villardeveyo y el destacamento de la Guardia Civil en la prisión.