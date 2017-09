El Regimiento Príncipe viajará a Líbano en noviembre del año que viene

El Regimiento Príncipe ya tiene puesta la vista en Líbano. El coronel jefe del regimiento ha confirmado que en noviembre del año que viene 200 efectivos del acuartelamiento Cabo Noval participarán en una operación que movilizará a másde 500 personas de la brigada a la que pertenece el destacamento asturiano y que está ubicada en el cuartel general de Pontevedra. El coronel jefe Raimundo Rodríguez ha destacado que no se descarta alguna cooperación bilateral con algún país del norte de África pero de momento no hay ninguna confirmación,."Las labores son de patrullaje, de inspección, de control de que la situación está estable... es una misión tranquila pero esa zona es de tensa calma, es una zona muy sensible por todas circunstancias que se estan dando en los paises limítrofes, tiene cierta complejidad", ha explicado el coronel jefe.

Raimundo Rodriguez hacía estas declaraciones tras la parada militar con la que se ha rendido homenaje al cabo Noval en la calle que lleva su nombre en Oviedo. Un acto que se realiza desde hace 15 años pero que esta ocasión ha contado con más público. "El desfile me encantó y en las circunstancias que estamos deberíamos tener todos las banderas en los balcones", ha señalado Carmen Rodríguez una de las asistentes. "Este desfile se celebra cada año para homenajear a un héroe asturiano que transmite muchos valores, este año ha coincido con la cuenta atrás del referendum de Cataluña, al igual que la jura de bandera civil que habrá mañana en Siero y que planificamos hace un año", puntualizó el coronel jefe.

Sobre el posible despliegue del ejército en Cataluña en aplicación al artículo octavo de la Constitución, Raimundo Rodríguez se ha mostrado contundente: "El gobierno en ningún caso ha contemplado abosolutamente nada porque ya tiene otras herramientas que son las fuerzas y cuerpos del seguridad del Estado, el ejército está para otras misiones como las operaciones en el exterior que he comentado".