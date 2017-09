La Audiencia deja libres a los condenados de "Marea" a petición de la Fiscalía

Alguno de los principales condenados del "caso Marea" ya tenía la maleta preparada, por si acaso, pero no les hizo falta. La sección tercera de la Audiencia decidió en la mañana de ayer dejar en libertad, hasta que haya sentencia firme tras los recursos ante el Supremo, a Marta Renedo, María Jesús Otero, José Luis Iglesias Riopedre y los empresarios Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez, para los que Podemos y su letrado, Alberto Suárez, solicitaban el ingreso en prisión inmediata por la gravedad de condenas impuestas y la alarma social despertada.

La postura de la Fiscalía era clave. Durante el juicio había indicado que pediría el ingreso en prisión. Pero ayer, en la vistilla para decidir la situación personal de los condenados, optó por solicitar que sigan en libertad, al no haber motivos para encarcelarlos. El resto de las acusaciones, incluido el Principado, se adhirió. Eso sí, el tribunal, también a petición de la Fiscalía, endureció las medidas de control: los que no han entregado el pasaporte (Muñiz y Sánchez), deberán hacerlo el lunes. Ninguno de los cinco podrá abandonar el país y tendrán que comunicar cualquier cambio de domicilio, incluso si se van de vacaciones.

Era la hora de la verdad y se notaba en los rostros crispados de los acusados. Iglesias Riopedre fue el último en aparecer. Se le notaba un ligero temblor. Los abogados estaban convencidos de que no se ordenaría el ingreso en prisión, pero siempre hay una duda. La postura de la Fiscalía era todo un misterio. El resto de las acusaciones ya había anunciado que pedirían lo mismo que la fiscal Carmen Rodríguez. Una de las acusaciones particulares, la ejercida por María Teresa Porrúa, hija de Severina Blanco, una de las víctimas de Renedo, no compareció. La aún funcionaria le pidió perdón y Porrúa decidió no solicitar prisión.

En la vista, abrió el fuego el abogado de Podemos. En todos los casos resaltó no solo las altas penas impuestas, que podrían tentar a los condenados a poner tierra de por medio, sino el hecho de que ninguno haya devuelto las grandes cantidades de las que se apropiaron. Además, Suárez apeló a la alarma social, a sabiendas de que este requisito ha quedado obliterado por la ley. Pero es que "la sociedad asturiana, en la que ha calado este caso, considera que deben cumplirse las condenas", indicó, refiriéndose a la campaña de firmas que se ha desarrollado en las últimas semanas. Respecto a Riopedre, Suárez no se creyó sus dificultades económicas -el letrado del exconsejero dijo ayer mismo que tiene 2.300 euros en la cuenta-, ya que "enseguida aparecieron los 100.000 euros de la fianza".

En los cinco casos, la fiscal mantuvo los mismos argumentos al no cumplirse, dijo, los requisitos para pedir prisión. Renedo ha cumplido escrupulosamente las obligaciones que se le impusieron, tiene depositada una fianza de 200.000 euros -que pusieron sus familiares-, no tiene bienes a su nombre. Además, ya conocía el fallo desde el 1 de septiembre y no se fugó. El Principado se adhirió sin mayores explicaciones, y el letrado Esteban Aparicio, de la Asociación de Vecinos y Amigos de Llanes (Avall), indicó que no se debería convertir "una condena que no es firme en una venganza pública". El letrado de Renedo, José Carlos García, adujo, además, que "las penas no son tan graves". Renedo está cuidando a su suegra demenciada y ha tenido un comportamiento intachable. El letrado rechazó además el concepto de alarma social por "desfasado".

La defensa de María Jesús Otero, a cargo de Ana Muñiz, negó que el caso haya despertado alarma social y denunció "una operación de rédito político", al tiempo que resaltó que la exdirectora general tiene embargados todos sus bienes y está cuidando a una hermana de 86 años con Alzheimer, por lo que es improbable que vaya a fugarse.

Sergio Herrero, abogado de Riopedre, indicó que "ha quedado clara la situación su situación económica" y recordó que su defendido cumplirá 77 años el 7 de noviembre, de forma que, cuando los recursos del Supremo se sustancien, habrá cumplido 80 años, lo que unido a su precaria salud, evitará su ingreso en prisión. En cualquier caso, fue al meollo de la cuestión. "¿Alguien cree de verdad que Riopedre tiene a dónde ir?", preguntó.

Tras la decisión del tribunal, el diputado regional de Podemos, Daniel Ripa, defendió la decisión de esta parte de solicitar la prisión. "Nadie entiende en Asturias que los condenados por corrupción no estén en la cárcel y puedan pasar mucho años en la playa, como Rato o Urdangarín. Nadie entiende que el Gobierno mantenga silencio a pesar de que se han robado 15 millones de euros", indicó. Y se preguntó si lo ocurrido no es fruto de un "pacto de silencio" y de los "cafés que se tomaron Riopedre y Areces antes del juicio". Añadió que el PSOE tiene un "problema estructural con la corrupción" e invitó a este partido a reflexionar. Todo este asunto, aseguró, "es doloroso, indignante y incomprensible para la ciudadanía" y pone en solfa "la credibilidad de la Justicia y el Gobierno".