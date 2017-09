Foro carga contra las inspecciones de Trabajo en el campo: "Dan al traste una tradición"

Foro Asturias carga contra las inspecciones de Trabajo en el campo y que afectan no sólo a temporeros sino también a vecinos y familiares que ayudan en las tareas agrícolas. La senadora Rosa Domínguez de Posada considera que los controles que el Ministerio de Empleo está realizando ya en Galicia "dan al traste con las tradicionales labores no remunerados que se realizan por razones de amistad, benevolencia y buena vecindad". La parlamentaria de Foro opina que "si la intención del Gobierno de España es erradicar este tipo de costumbres, estará atacando a lo más profundo de la cultura del medio rural, y asestando un duro golpe a uno de los sectores en mayor declive durante los últimos años". De hecho, hay preocupación entre los productores de manzana y uva, que en muchos casos no son profesionales.

Por estos motivos, "Foro ha planteado una batería de preguntas parlamentarias al Gobierno central acerca de este tipo de inspecciones en materia de Trabajo", según indica Domínguez de Posada. Por su parte, la diputada forista y portavoz en materia de agroganadería, Carmen Fernández, critica a la consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales por su "inutilidad y vagancia para defender a los agricultores y ganaderos asturianos frente a los ´desmadres´ del Ministerio de Empleo contra las tradicionales labores comunitarias y sextaferias en el campo asturiano".

Carmen Fernández considera que "quien cobra un sueldo de los asturianos no puede ir de paseo a Agropec a hacerse fotos, sin enterarse siquiera de la ofensiva inaudita de las Inspecciones de Trabajo que suponen una amenaza inminente para el sector asturiano de la manzana y de la uva". Ante este situación, "Foro solicita también la comparecencia urgente de la consejera de Desarrollo Rural en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) para obligarle a trabajar y que, al menos, tenga que informarse de la nueva ´plaga´ de inspectores que amenaza las cosechas de otoño en Asturias y que, entre otros, ha sembrado de preocupación a los sectores de la manzana y la uva".