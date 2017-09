"Siria ya no existe"

Karam Nachar y Yassin Swehat forman parte del consejo de redacción de la revista "Al Jumhuriya", un espacio "on line" donde los sirios en el exilio y las voces críticas que aún resisten en el interior repiensan su futuro. Tienen la redacción en Estambul, que la guerra ha convertido en la primera ciudad siria, según Swehat: allí residen actualmente 600.000 compatriotas. El joven médico, ahora periodista y bloguero, tiene nacionalidad española -su madre es gallega- y dejó el país antes de que estallara en pedazos. Su padre, también médico, se resistió a irse hasta hace mes y medio, cuando su familia consiguió, por fin, convencerlo. Yassin Swehat hace una afirmación desgarradora: "La Siria de mi infancia ya no existe; la que había hasta 2011 dejó de existir y no tengo ni idea de cómo será la que va a venir, si se mantendrá el 'statu quo' actual o cambiará".

Lo que ha sucedido en Siria es difícil de explicar. Swehat y Nachar se esfuerzan por hacerlo y acuden adonde les llaman interesándose por la complejidad del conflicto. Desde ayer están en Asturias, invitados por el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe y esta tarde, a las seis y media, participarán en un coloquio público en el espacio cultural "El Manglar", en Oviedo.

Swehat sostiene que no tiene "apego territorial, pero sí a la causa de la gente a la que la guerra hizo perder su dignidad y que debe poder regresar para rehacer su vida". En eso trabajan en "Al Jumhuriya", una revista fundada en 2012 y en la que escriben periodistas, académicos e intelectuales empeñados en encontrar una salida democrática y justa para la población. Swehat, que se alinea con la izquierda laica, habla de un estado fallido, creado hace 99 años y gobernado durante los últimos 47 por los Al Asad. Era un espacio donde se vivía una estabilidad ficticia, como luego quedó demostrado. "Con las dictaduras siempre hay paz social", observa y habla de diversidad étnica, religiosa y las grandes diferencias de clase.

En ese escenario, explican Swehat y Nachar, profesor en la Universitat de Mardin Artuklu, en Estambul, se ha desarrollado una batalla que empezó con la primavera árabe de 2011, siguió con un levantamiento popular contra Al Asad, se calentó con las ingerencias de Arabia Saudí, Turquía e Irán, con la intervención militar de Rusia y que enrarecieron organizaciones como Al Quaeda o el Daesh. Los ciberactivistas hacen ver cómo su onda expansiva llega a todos los confines del mundo, sin ir más lejos, hace solo unas semanas, a España, con el atentado terrorista en Barcelona.