El aprobado a Javier Fernández "calma las aguas", celebra Wenceslao López

El aprobado medido y la censura calculada para la gestión de Javier Fernández, que el congreso de la FSA avaló el viernes con algo más del 54 por ciento de los votos a favor, "deja las aguas calmadas, tanto interna como externamente". La valoración del alcalde de Oviedo, Wenceslao López, aquí presidente del trigésimo segundo congreso de los socialistas asturianos, celebraba ayer la "decisión equilibrada" que salva al jefe del Ejecutivo asturiano de una reprobación que habría amenazado la convivencia en el partido tras las votaciones en contra que recibió su mandato en las votaciones de algunas de las grandes agrupaciones locales. El aprobado raspado, con su porcentaje considerable de votos en contra y su medida dosis de abstenciones explícitas y ausentes, es "bueno para el partido y para Asturias", enlaza el Alcalde. Positivo para el futuro en la FSA y para la "dualidad" que se avecina con un líder en la formación política y otro al frente del Gobierno.

La salvación de la gestión del equipo cesante no ha sido obstáculo, no obstante, para que continuase el cruce de reproches más o menos expresos entre las dos facciones del partido en Asturias. A los afines a José María Pérez, candidato derrotado ante Adrián Barbón en las primarias del día 17, no les gustó el formato que utilizaron los partidarios de la nueva mayoría para llevar al plenario de ayer, directamente, mediante una propuesta de resolución, la rehabilitación de los militantes expedientados por insultar a Javier Fernández. A los vencedores tampoco les agradó que en las comisiones no fuese la ejecutiva saliente quien defendía, en su papel de redactora del texto, la ponencia marco. "Es normal", quitó hierro Wenceslao López. "Al final, éste es un trabajo en común y el texto no es de la ejecutiva, es de todos".