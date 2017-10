"No podemos seguir jugando a tacticismos", reclama Barbón a Podemos e IU

Adrián Barbón se ha hecho cargo de la secretaría general de la Federación Socialista Asturiana (FSA) volviendo a prometer "todo el apoyo" de la ejecutiva que lidera a "la magnífica labor" del Gobierno del Principado y echando un vistazo hacia la izquierda asturiana, a Podemos e IU, para invocar la convicción de que "no podemos seguir jugando a tacticismos, a juegos de reproches y ataques. Hay que sentarse y dialogar y acordar". El nuevo líder de los socialistas asturianos deseó en su primer discurso tras la asunción del cargo ese "diálogo sincero" hacia afuera. Hacia dentro, un partido "con el oído siempre a ras de tierra, a pie de calle". Venía Barbón de defender su decisión de formar una ejecutiva monocolor, controvertida y fuertemente cuestionada por la facción perdedora de las primarias. "Los he elegido pensando en sus perfiles", ha proclamado, "no en si habían votado a Pedro o a Susana".

No opina lo mismo su rival en las primarias. Al salir del cónclave socialista, José María Pérez ha lamentado "la escasa voluntad de integrar las opiniones plurales" que refleja la composición de la nueva dirección socialista y ha manifestado que sólo tuvo con Barbón una conversación el sábado por la tarde en la que el nuevo secretario general le expuso "un planteamiento que no comparto". Un vistazo a los nombres de la ejecutiva, donde "todos los que se posicionaron lo hicieron a favor de su candidatura" invita al candidato derrotado en las primarias a lamentar que había otros que sin haber votado por Barbón "también podrían haber aportado si hubiera habido voluntad".

En la clausura del trigésimo segundo congreso socialista, uno de los pocos actos del fin de semana celebrado a puerta abierta, había intervenido Adrián Barbón para proclamarse secretario general "de todos" y antes la vicesecretaria general del PSOE, la asturiana Adriana Lastra, que tras elogiar la valentía y muchas otras virtudes del recién elegido secretario general identificó el origen de los problemas recientes de su partido en el momento en que "dejamos de acercarnos a los problemas de la calle". De vuelta sin citarlo al convulso comité federal de hace hoy un año, en este significativo 1 de octubre, Lastra circunscribió la crisis de la socialdemocracia a la de aquella que "ha pactado con la derecha". Una vez que hubo reprochado al PP haberse dedicado a "erosionar al PSOE y al estado de bienestar", la vicesecretaria general pasó de lo que considera errores del pasado al discurso de la sutura de las heridas abiertas hace ahora un año, pero sin perder nunca de vista aquel comité federal y aquella fractura interna.

Aseguró que "cuando el partido se estabiliza llega la hora de la fraternidad, de esa integración de la que tanto se habla y que tan poco se practica", y sin cerrar la puerta a la discrepancia interna quiso dejar claro "que nuestro adversario es la derecha. Que nadie vuelva a olvidarlo nunca", deseó para levantar los aplausos de parte de los delegados con otra referencia velada a lo sucedido el 1 de octubre de 2016. El recuerdo planeó sobre los discursos del acto de clausura, también sobre el de Adrián Barbón, allí donde el nuevo secretario general dijo que "sufrí mucho" y que supo que "la militancia había decidido que nunca más iba a dejar de estar posicionado en los debates del partido".