Javier Fernández aboga por reformar la Constitución

El presidente del Principado, Javier Fernández, defiende una reforma de la Constitución "en una dirección federal", "un estado federal en el que el proceso constituyente no permanezca indefinidamente abierto". Lo ha dicho esta mañana en el acto de apertura del año judicial en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

Fernández ha llamado a restituir, de forma inmediata e inexcusable, el orden constitucional allí donde se ha quebrado. "No me vale cualquier reforma, no todas son aceptables, la soberanía debe tener un sujeto único, no múltiple. Eso descarta la autodeterminación", ha asegurado.

En España, ha añadido, la propuesta confederal "es una ensoñacion nacionalista concebida como camino hacia la desintegración, como ocurrió con el estado austrohungaro", indicó.

El presidente ha señalado además que es posible desafiar al estado, "pero quien lo haga debe perder el desafío".

Tras llamar a la unidad de los partidos demócratas, advirtió de que el nacionalismo produce aberraciones morales.

Debido a los acontecimientos, no han estado presentes, como se esperaba, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ni el presidente de Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesús María Barrientos Pacho, que iba estar presente en la conferencia de presidentes que se celebra hasta el miércoles, y que cerrara el Ministro de Justicia, Rafael Catalá.